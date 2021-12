Savez-vous quand les humains sont devenus bipèdes ?

Naître, ramper puis marcher sur les deux jambes, c’est ce que l’on pense être le cycle normal d’un être humain en développement. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi. Les humains sont bipèdes – debout ou se déplaçant sur deux pieds, mais c’est le résultat d’une évolution qui a commencé il y a des millions d’années.

On sait que les anthropologues ont trouvé des fossiles d’hominidés en Éthiopie en 1994 qu’ils ont surnommés Ardi, une abréviation du nom Ardipithecus ramidus. Au fil des ans, plus de 100 fossiles de la même espèce ont été découverts.

A lire aussi !

Les fossiles ont été datés entre 4,2 et 4,4 millions d’années et, lors de l’analyse des os, il a été possible d’identifier des caractéristiques de la bipédie, telles que les pieds qui permettaient le mouvement des doigts et la structure du bassin et des jambes.

Cependant, ces hominidés ne marchaient pas comme nous le faisons aujourd’hui. Vous pouvez le prouver en analysant les changements dans les fossiles datant de plus d’un million d’années après l’Ardi. Ceux-ci s’appelaient Australopithecus afarensis et l’un des fossiles en question s’appelait Lucy.