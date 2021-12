L’éruption du volcan Semeru fait des morts et des disparus en Indonésie

L’éruption du volcan Semeru, sur l’île de Java, en Indonésie, a fait 14 morts et 7 disparus jusqu’à ce dimanche matin (5). Selon Abdul Muhari, porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, deux victimes ont été identifiées.

Parmi les 98 blessés, 57 sont hospitalisés, dont 16 dans un état grave. Deux femmes enceintes ont été blessées et 35 personnes au total ont été transportées dans des hôpitaux locaux en raison de brûlures. 902 autres personnes ont été évacuées de la région.

L’Indonésie compte plus de 270 millions d’habitants et est située le long de la « Cein de feu » de l’océan Pacifique, une région sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique.

Des images sur les réseaux sociaux montrent les dégâts causés par le volcan Semeru :