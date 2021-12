Cela ressemble à 2001, dans lequel un mystérieux monolithe sur la Lune a conduit à l’exploration de Jupiter. Mais c’est la vraie vie : le rover lunaire Yutu-2, qui fait partie de la mission Chang’e 4, a pris une photo de ce qui semble être un cube.

L’image a été retrouvée hier et présentée par le journaliste Andrew Jones, un expert de la National Space Administration of China, la version chinoise de la NASA.

Oh. Nous avons une mise à jour de Yutu-2 sur la face cachée de la Lune, comprenant une image d’une forme cubique à l’horizon nord à environ 80 m du rover dans le cratère Von Kármán. Appelé « 神秘小屋 » (« maison mystère »), les 2-3 prochains jours lunaires seront consacrés à se rapprocher pour le vérifier. pic.twitter.com/LWPZoWN05I – Andrew Jones (@AJ_FI) 3 décembre 2021

En prenant connaissance de la découverte, l’agence chinoise a nommé l’objet sur la Lune la « Maison du mystère ». Et a décidé de mettre fin au mystère, déplaçant le rover vers lui pour découvrir ce que c’est. La sonde n’était qu’à 80 mètres lorsque la photo a été prise et devrait passer les trois prochains jours lunaires à s’approcher de l’objet sur la Lune.

C’est plus qu’il n’y paraît : un jour lunaire équivaut à 27 jours, 7 heures et 43 minutes. Opérant depuis 2019, le rover en est toujours à son 37e jour lunaire et a parcouru environ 900 mètres.

Quel sera l’objet sur la Lune ?

Le « cube », ou n’importe quel objet mystérieux sur la Lune, se trouve dans le cratère Kármán. Les paris pour lui sont assez banals.

Ce n’est pas grand-chose, admet-il lui-même : c’est un rectangle dans une image basse résolution, et ce n’est peut-être qu’une illusion d’optique. Ce ne serait pas la première fois : en 2019, la sonde Yutu-2 avait repéré ce qui semblait être une « substance semblable à un gel » et, à la fin, ce n’étaient que des cailloux. Cette année, un « fragment » a été retrouvé et il s’agissait également de pierres (surprises).

Le journaliste lui-même pense qu’il ne doit s’agir que d’une pierre de plus même si elle doit cette forme particulière à un impact d’astéroïde. Quelqu’un veut parier ?

