La variante Omicron aurait acquis un « morceau » du virus du rhume, s’affaiblissant peut-être

Une équipe de recherche internationale a découvert que la variante Omicron aurait acquis une partie d’un virus du rhume – cela expliquerait les symptômes bénins.

Particules virales de coronavirus sur cellule humaine (en jaune). Crédit : NIAID

La variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 aurait acquis un « morceau » de matériel génétique d’un virus du rhume, un changement jamais vu auparavant dans les autres souches du pathogène. Cette recombinaison particulière, qui se serait produite chez un patient immunodéprimé atteint à la fois du rhume et du COVID-19, aurait pu rendre le pathogène pandémique moins agressif, moins animal et plus proche de l’homme ; cela expliquerait non seulement la contagiosité accrue, mais aussi le fait que les premiers cas du variant Omicron détectés dans le monde – principalement en Afrique du Sud, où il est apparu – présentent des symptômes plus légers que ceux associés aux autres variants du virus. Il n’est pas surprenant qu’un tel processus ait pu se produire précisément en Afrique du Sud ; il s’agit en effet d’un pays à forte concentration de patients immunodéprimés en raison de la forte propagation du virus VIH, responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), une maladie qui, comme son nom l’indique, entraîne une diminution de l’efficacité du système immunitaire. système.

Pour faire avancer l’hypothèse sensationnelle d’une recombinaison avec un virus du rhume, qui pourrait changer le destin de la pandémie de COVID-19, une équipe de recherche internationale composée de scientifiques américains et indiens de nference Lab, une entreprise spécialisée dans l’analyse de données biomédicales. Les chercheurs, dirigés par le professeur Venky Soundararajan, fondateur de la société basée à Cambridge, Massachusetts, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé les mutations détectées dans la variante Omicron avec celles présentes dans les quatre autres variantes préoccupantes (Alpha, Beta, Gamma, Delta ), celles des variants d’intérêt (Lambda, Mu, Eta, Iota et Kappa) et 1 500 autres lignées du coronavirus SARS-CoV-2 chargées dans des bases de données génétiques, pour un total de 5,4 millions de génomes. Comme spécifié par les scientifiques dans le résumé de l’étude, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, la variante S d’Omicron ou la protéine Spike est caractérisée par 26 mutations d’acides aminés (23 substitutions, deux délétions et une insertion) qui sont distinctes de celles observées dans les autres souches.

Les experts se sont concentrés sur une mutation d’insertion spécifique appelée « ins214EPE », qui n’avait jamais été observée auparavant chez le pathogène pandémique. « La séquence nucléotidique codant pour l’ins214EPE peut avoir été acquise par recombinaison avec les génomes d’autres virus qui infectent les mêmes cellules hôtes que le SRAS-CoV-2 », expliquent le professeur Soundararajan et ses collègues. Étant donné que les cellules gastro-intestinales et respiratoires se sont avérées co-infectées simultanément par le SRAS-CoV-2 et les coronavirus saisonniers tels que le HcoV-229E, et parce que les génomes des coronavirus froids ont des séquences homologues à la séquence nucléotidique codant pour l’ins214EPE, les experts pensent que l’émergence de Omicron s’est produit précisément chez un patient présentant une double infection en cours. En termes simples, lors de la réplication, le SARS-CoV-2 aurait « capturé » un fragment du matériel génétique de l’autre virus, donnant naissance au nouveau variant.

La nouvelle, qui devra être confirmée par des études plus approfondies, a été saluée par le professeur Matteo Bassetti, directeur de la clinique des maladies infectieuses de la polyclinique San Martino de Gênes. « La nouvelle variante qui a peut-être injustement terrorisé le monde a acquis un » morceau « du virus du rhume. Cela explique pourquoi il donnerait des tableaux cliniques plus doux, par rapport au Delta, très proches d’un rhume. Omicron grâce à cet ajout de matériel génétique du virus du rhume est plus « humain » et moins animal que le SarsCoV2 initial. Pour cette raison, il échappe plus facilement à notre système immunitaire qui ne le reconnaît pas comme totalement étranger », a expliqué le scientifique sur Facebook. « C’est une recherche très intéressante qui, si elle était confirmée, démontrerait pour la première fois que le virus covid s’affaiblit spontanément et perd sa force initiale pour provoquer une maladie grave. À ce stade, il est presque à espérer que l’omicron supplantera le Delta et les autres variantes précédentes. Ce sera aussi peut-être plus contagieux, mais si ça ressemble tellement à un rhume… », a conclu l’expert. Les détails de la recherche « La variante Omicron du SRAS-CoV-2 héberge une mutation d’insertion unique d’origine génomique virale ou humaine putative », qui n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique, ont été téléchargés dans la base de données en ligne OSFPreprints.