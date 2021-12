Seulement 2021 éclipse solaire totale capturée par la NASA en Antarctique

La seule éclipse solaire totale de 2021 s’est produite à l’aube de ce samedi (4), mais elle n’était visible qu’en Antarctique, un continent peu peuplé. La phase partielle du phénomène a commencé à 4h00 (heure de Brasilia) et a duré moins de deux minutes dans sa phase complète, à 4h44, selon la NASA, pour se terminer à 5h06.

L’agence américaine a transmis des images en direct de l’éclipse, en présence des scientifiques Theo Boris et Christian Lockwood, de l’expédition JM Pasachoff. Le couple se trouvait à un point d’observation sur le glacier Union, situé dans les montagnes Ellsworth en Antarctique.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil et couvre la projection de l’étoile. Pour cette raison, seule une partie de la Terre a été laissée dans la position où il est possible de voir l’ombre projetée. L’éclipse totale a été vue par la station Palmer de la National Science Foundation, avec 40 chercheurs, et dans la phase partielle, par la station McMurdo, qui compte environ 1 200 personnes, toutes deux sur le continent gelé.

Selon Forbes, deux vols panoramiques à travers la région étaient également prévus : l’un au départ de Santiago, au Chili, et l’autre au départ de Melbourne, en Australie. Les prix allaient de 6 500 $ US (environ 36 720 R$ aux prix courants) à 9 100 $ US (51 415 R$) par rangée (avec trois sièges).