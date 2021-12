La variante Omicron infecte les personnes vaccinées au Royaume-Uni : plus de 50 % des cas chez les personnes ayant reçu deux doses

Dans le nouveau rapport de la UK Health Security Agency, il est souligné que sur les 22 cas de la variante Omicron en Angleterre, plus de 50 % sont vaccinés avec deux doses.

Comme l’a souligné ces derniers jours le Dr Trevor Bedford, chercheur à la division vaccins et maladies infectieuses et au programme de biologie computationnelle du Fred Hutchinson Cancer Research Center, la principale menace de la nouvelle variante Omicron qui a émergé en Afrique du Sud ne serait pas la plus grande transmissibilité, mais la capacité d’échapper aux vaccins (fugue immunitaire). Les calculs préliminaires du scientifique ont révélé qu’avec une population immunisée d’environ 80 à 90 % contre les souches précédentes du coronavirus SARS-CoV-2, la nouvelle variante qui a émergé en Afrique du Sud aurait pu montrer une capacité à échapper aux défenses immunitaires jusqu’à plus de 80 pour cent. Un chiffre dramatique, à peine atténué par le fait qu’à l’heure actuelle les symptômes déclenchés semblent être bénins (mais le nombre de cas est encore trop faible). Les données du Royaume-Uni sur les premiers cas du variant Omicron semblent confirmer la capacité du variant Omicron (B.1.1.529) à « percer » le bouclier immunitaire chez les personnes vaccinées.

Comme le souligne le dernier rapport publié par la UK Health Security Agency, 22 cas du variant Omicron ont été enregistrés au 30 novembre 2021, grâce au séquençage génomique d’échantillons viraux obtenus à partir de patients positifs. Dans un peu plus de la moitié des cas, soit 12 sur 22, l’infection est survenue chez des personnes vaccinées avec au moins deux doses du vaccin anti-Covid, la seconde ayant été effectuée pendant au moins 14 jours. Comme on le sait, en effet, pour obtenir la protection immunitaire maximale, il est nécessaire d’attendre quelques semaines après la deuxième inoculation. Deux cas ont été observés chez des patients ayant reçu la première dose il y a plus de 28 jours ; six concernaient des personnes non vaccinées et deux n’avaient pas d’informations disponibles sur le statut vaccinal. En gardant à l’esprit qu’à l’heure actuelle, selon Our World in Data, un peu moins de 70 % de la population est entièrement vaccinée au Royaume-Uni et que les vaccins ne sont pas efficaces à 100 % contre l’infection, il est inévitable que certaines personnes vaccinées soient encore infecté; cependant, le fait que plus de la moitié des cas concernent le receveur des deux doses est significatif. « Des petits nombres mais confirment dans une certaine mesure la fuite immunitaire », a précisé l’épidémiologiste américain Eric Topol sur Twitter.

Le chiffre correspond au risque de réinfection chez les guéris mis en évidence par des chercheurs sud-africains du National Institute for Communicable Diseases – Division of the National Health Laboratory Service, après avoir comparé les taux d’infections dans les différentes vagues de la pandémie de COVID-19 (y compris 4 mars 2020 et 27 novembre 2021). Les scientifiques ont observé que la variante Omicron a une capacité « substantiellement plus élevée » à infecter les guéris que les variantes Beta et Delta, égale à 2,4 fois. La rupture des défenses déclenchées par une infection naturelle antérieure n’implique pas automatiquement que cela se produise également avec celles issues de la vaccination ; pour cette raison, les scientifiques sont activement engagés dans la réalisation de tests de neutralisation en laboratoire avec le sang des vaccinés, avec 2 et 3 doses. Comme l’a émis l’hypothèse du PDG de BioNTech, Ugur Sahin, le créateur du vaccin à ARNm Covid « Comirnaty » de Pfizer, la variante Omicron devrait également infecter les individus vaccinés, mais elle resterait substantiellement protégée contre le risque de COVID-19 sévère, d’hospitalisation et de décès. Les données sur les symptômes, comme indiqué, semblent jusqu’à présent heureusement encourageantes.

Au vu de cette capacité à échapper au système immunitaire, liée aux nombreuses mutations qui caractérisent le variant Omicron (dont 32 sur la protéine S ou Spike), le besoin d’un vaccin actualisé contre celui-ci devient de plus en plus concret, sur lequel ils sont déjà chez je travaille avec les principales sociétés pharmaceutiques. Considérant que la vaccination contre le coronavirus SARS-CoV-2 pourrait devenir aussi périodique que celle contre la grippe, le rappel avec la mise à jour anti Omicron pourrait être administré dans l’une des prochaines phases de rappel de la campagne de vaccination. Ce n’est pas un hasard si l’on parle déjà d’une quatrième dose « très probable ».