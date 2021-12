Rocket Lab dévoile les détails de la fusée Neutron, son prochain propulseur

La startup de transport aérospatial Rocket Lab a publié aujourd’hui (3) de nouveaux détails sur le Neutron, la prochaine génération de ses fusées qui emmènent des satellites en orbite terrestre. Bien qu’ayant des objectifs différents, ceux qui comparent ne manquent pas de faire quelques comparaisons avec les fusées SpaceX d’Elon Musk.

Rocket Lab rapporte que le Neutron sera constitué d’un alliage composite créé par la société elle-même, abandonnant effectivement l’acier « principalement » de la fusée. Il aura également une capacité réutilisable et comportera une base d’atterrissage pour le retour des voyages spatiaux.

Lire aussi

L’illustration montre comment Rocket Lab a développé le carénage supérieur de la fusée Neutron vers un espace ouvert, sans séparation, pour la deuxième étape d’un vol orbital (Image : Rocket Lab/Autorisation)

« Ce n’est pas une fusée conventionnelle », a déclaré Peter Beck, PDG de Rocket Lab. « Le Neutron est ce que devrait être une fusée en 2050. Mais nous la construisons aujourd’hui », a-t-il poursuivi lors d’un flux YouTube en direct, avant de confirmer que les débuts du nouveau véhicule auront lieu en 2024.

Rocket Lab utilise actuellement l’Electron – une fusée qu’il lance depuis 2017. L’Electron se compose d’un propulseur plus petit, conçu spécifiquement pour transporter de petits satellites en orbite terrestre. Cependant, la société californienne a par le passé exprimé le souhait de construire un navire plus grand.

En mars de cette année, Beck a également confirmé que Rocket Lab avait l’intention d’entrer en bourse grâce à une offre publique rendue possible par une société d’acquisition ad hoc (« Fusion SPAC», dans le terme technique en anglais). Ce même mois, Beck a littéralement mangé un chapeau – une promesse qu’il avait faite des années plus tôt lorsqu’il avait déclaré qu’il ne construirait « jamais » une fusée à grande échelle ou réutilisable.

Selon la divulgation de Rocket Lab, le neutron atteindra environ 40 mètres (m) de haut, soit plus du double de l’électron actuel, qui n’atteint même pas 20 m. Le système de propulsion a sept moteurs Archimède, que l’entreprise développe depuis quelques mois. Selon Beck, la nouvelle fusée pourrait transporter jusqu’à 15 tonnes de fret en orbite terrestre.

Selon le PDG, Neutron sera le choix idéal pour lancer des satellites de taille moyenne qui feront partie de méga constellations. Mais l’exécutif rêve plus grand avec sa nouvelle création, visant les vols habités et les voyages interplanétaires : « nous voulons nous assurer que nous n’avons pas eu tout ce travail pour fabriquer un lanceur qui n’était pas certifié pour le voyage humain », a déclaré Beck. dans une interview avec Le bord.

Le design sera également assez différent. Les véhicules orbitaux tels que les fusées sont généralement développés par étapes, qui sont empilés les uns sur les autres. Au lancement, le premier étage dépense tout son carburant et se sépare du reste du navire, ce qui initie l’allumage du deuxième étage. Ainsi, le premier, désormais sans carburant, tombe vers la Terre.

Rocket Lab développe le Neutron avec la deuxième étape à l’intérieur – et pas au-dessus de – le premier. Le premier étage de la fusée sera constitué de tout son corps extérieur, des propulseurs au « cap ». La charge sera couplée au deuxième étage et, dans l’acte de séparation, ce « couvercle » s’ouvrira, comme une trappe, permettant l’allumage et le vol des pièces suivantes.

Bref, le corps entier de la fusée retombera sur Terre pour être sauvé.

La partie supérieure est également différente. On n’exagère pas quand on parle de « la trappe ». Les fusées orbitales ont généralement quelque chose comme un « nez » (« carénage » serait le terme le plus proche). Pendant le vol, ce nez se brise et tombe vers la Terre, où il se perd généralement. Dans le cas de Neutron, ce carénage a des charnières. Autrement dit : il s’ouvre, mais il se ferme aussi.

« La réponse n’est pas de jeter les carénages ni même de les sauver [do espaço]», a déclaré Beck. « La meilleure façon de les garder est de ne jamais s’en débarrasser », a-t-il ajouté, notant qu’il avait surnommé les carénages de Neutron « l’hippopotame affamé ».

Dès l’allumage du deuxième étage, le premier redescendra sur Terre et atterrira, verticalement, dans une base spécifique pour le recevoir, selon un processus très similaire aux fusées SpaceX. Selon le PDG de Rocket Lab, cette conception Neutron permettra des économies de coûts plus intéressantes dans le processus de fabrication. La seule différence est que Beck utilisera des bases fixes à terre, tandis que la société d’Elon Musk utilise des navires autonomes pour le sauvetage en mer.

Comme SpaceX, Rocket Lab ne pourra manifester aucune réutilisation pour le deuxième étage de Neutron. Une fois la cargaison livrée, cette partie sera complètement jetée. Beck a déclaré à The Verge qu’il ne voyait « aucun avantage » à créer un système de sauvetage de deuxième étape.

Pour l’instant, tout est spéculatif, mais Beck précise que certains prototypes sont déjà en développement et que le moteur Archimède devrait passer les premiers tests début 2022.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !