La NASA a annoncé aujourd’hui (3) la construction du «Gateway : le complexe de lancement dans l’espace lointain», une nouvelle attraction qui sera ouverte au public à l’intérieur du complexe des visiteurs du Kennedy Space Center, exploité par l’agence américaine, en Floride, aux États-Unis.

« L’attraction de plus de 4,6 mille mètres carrés [m²] et le bâtiment à plusieurs étages, actuellement en construction dans la zone ombragée du Rocket Garden, engagera et inspirera les visiteurs à travers de nombreuses expériences, artefacts et expositions uniques », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Apportant une collection complète de vaisseaux spatiaux contemporains, le passerelle offrira l’opportunité d’explorer l’avenir des voyages spatiaux d’une manière jamais vue auparavant.

L’illustration montre la présentation du hall Gateway, la nouvelle attraction de la NASA qui ouvrira ses portes aux visiteurs en Floride en 2022 (Image : NASA/Publishing)

La déclaration mentionne même « l’éducation immersive », « les effets atmosphériques » et « un cinéma 4D » dans le cadre du cadre. L’idée est, en un mot, de donner aux visiteurs une expérience vivante « de ce que c’est que de voyager dans l’espace ».

À partir des informations divulguées, à l’entrée, les visiteurs pourront voir de près des modèles réduits d’engins spatiaux plus récents – à la fois des modèles répliqués et des navires réels (et, bien sûr, retirés) – tels que l’EFT-1 Orion 2014, le capsule du Boeing CST-100 Starliner, le premier étage de la fusée Falcon 9 2016 (SpaceX modèle 1023), une réplique de fusée du cargo Dream Chaser de Sierra Space, et un modèle réduit du propulseur principal SLS – ce dernier, le nouveau lancement de la NASA système pour le programme Artemis.

Une fusée Falcon-9 fera partie des attractions Gateway de la NASA (Image : NASA/Autorisation)

Au deuxième étage, les visiteurs pourront se retrouver « face à face » – littéralement – avec une fusée Falcon 9. Au troisième étage, un panneau à 360° affichera des informations sur plus de 40 satellites et sondes, ainsi que le James Télescope spatial Webb.

Enfin, à partir de cette structure, les visiteurs pourront se rendre au «Port spatial KSC», le « seul et unique aéroport du futur », selon la NASA. A cet endroit, un cadre de simulation 4D permettra aux personnes « d’embarquer » vers l’une des quatre destinations possibles : merveilles cosmiques, Explorateurs audacieux, planète rouge et Mondes inexplorés – chacun menant à une destination non renseignée par le communiqué (même si, avouons-le, « Planète rouge » ou « Planète rouge » fait probablement référence à Mars).

La NASA estime que la nouvelle attraction ouvrira officiellement ses portes en mars 2022.

