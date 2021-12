Comment les extraterrestres pourraient-ils trouver la Terre ?

De la même manière que nous recherchons activement la vie extraterrestre dans l’espace, certains pensent que des formes de vie de ce type pourraient – ​​ou pourraient, un jour – nous rechercher également. Mais au cas où ils nous chercheraient, comment pouvons-nous amener des extraterrestres à trouver la planète Terre pour une visite ?

Non pas que le déclenchement de Waze dans l’espace soit une idée valable, mais il existe plusieurs théories qui utilisent la technologie pour créer des méthodes pour diriger la vie extraterrestre vers notre planète, mais plus que cela, la chose la plus importante est de créer des moyens pour que ces directions soient correctement interprétées. par les civilisations qui les lisent.

Lire aussi

Bien que les technologies considérées pour « guider » les extraterrestres vers nous aient des avantages et des inconvénients, de nombreux experts les expérimentent encore toutes (Image : SciePro/)

« Si vous essayez de dire à quelqu’un où vous êtes, c’est normal que vous ayez des références, non ? Dans le meilleur des cas, des références fixes », a expliqué à Live Science Héctor Socas-Navarro, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique des îles Canaries. « Le problème est que rien dans la galaxie n’est réparé. »

Fondamentalement, ce que Socas-Navarro dit, c’est que les étoiles et les planètes sont toujours en mouvement, donc la référence que vous avez maintenant peut ne pas être la même à l’avenir. En d’autres termes, cela ne nous servira à rien de dire « Tournez à gauche sur Mars » si Mars est de l’autre côté de son orbite.

Pour cette raison, les scientifiques ont développé des méthodes plus créatives de communication directionnelle qui pourraient servir de manière transparente. Le pari principal est la transmission des ondes radio, une partie importante des études sur le rayonnement électromagnétique, qui comprend également les spectres de la lumière visible, infrarouge et ultraviolet et toutes sortes de fréquences visuelles et sonores.

Avec un peu de manipulation, les spécialistes peuvent insérer des messages très complexes en code binaire – considéré comme l’une des formes de langage les plus simples à interpréter. Et l’avantage supplémentaire de cela est que les ondes électromagnétiques sont directionnelles. Le destinataire d’un tel message peut aller dans l’autre sens et atteindre son expéditeur.

Dans ce postulat, la radio est le meilleur choix : dans le spectre électromagnétique, il y a plusieurs fréquences. Dans l’espace, presque toutes ces fréquences sont encombrées : vibrations quantiques, rayonnement stellaire… tout cela perturbe les signaux et peut faire se perdre un message dans tout le bruit qui l’entoure.

Cependant, il existe une plage spécifique, entre 1420 et 1720 mégahertz (MHz), qui est connue sous le nom de « trou d’eau » – les molécules d’oxygène et d’hydrogène agissent comme un système d’étouffement du son, réduisant les stimuli externes. C’est dans ce domaine que les scientifiques se sont concentrés pendant des décennies pour créer des messages que nous envoyons déjà dans diverses parties de l’espace.

En 1974, les astronomes du télescope d’Arecibo à Porto Rico ont utilisé la structure pour envoyer un message radio vers l’amas d’étoiles M13 – essentiellement un pictogramme contenant la molécule d’ADN humain, un dessin d’un homme (littéralement, un cercle comme une tête et des bâtons comme corps et membres) et notre système solaire. Avance rapide jusqu’en 2008, et la NASA a envoyé le message « À travers l’univers” – rien de plus que la musique éponyme des Beatles.

Les efforts pour étendre nos capacités de communication en utilisant les technologies les plus simples marquent l’histoire récente. Le problème est que l’utilisation des ondes radio a aussi des inconvénients : elles ont tendance à se disperser plus la distance parcourue est longue. Afin de contrer cela, Svetlana Berdyugina de l’Institut Leibniz en Allemagne suggère que nous adoptions le laser visible comme moyen de transmission. Ils ont la capacité de voyager plus loin, sans dispersion et dégradation du message.

Mais même cela pose des problèmes : les lasers sont, par essence, des faisceaux de lumière concentrés dans la même direction. Cela signifie qu’ils ne sont pas une « vague » et, parce qu’ils sont si étroits, ils doivent avoir une cible claire et un tir précis. En d’autres termes : il faudrait déjà savoir où se trouvent les extraterrestres qui recevraient le signal terrestre.

Une autre méthode qui a été utilisée dans le passé, mais que l’on voit encore beaucoup dans les périodes contemporaines, est l’utilisation de pulsars : ce sont essentiellement des restes extrêmement denses d’étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux de rayonnement électromagnétique – comme une lumière d’étoile. En tant qu’objet rare à voir dans la galaxie, ils peuvent fonctionner comme des points de navigation.

En 1972, Carl Sagan et Frank Drake ont placé une plaque d’or sur le vaisseau spatial Pioneer 10 avec des dessins d’un homme, d’une femme et une « carte » de notre position pour que les extraterrestres trouvent la Terre : une compilation de 14 pulsars, cartographiés par région. L’année suivante, une plaque similaire a également été placée sur Pioneer 11. Et selon Nature, la NASA étudie l’utilisation de pulsars comme une sorte de GPS cosmique pour de futures missions habitées dans des zones plus profondes de l’espace.

Ensuite, notre blague là-haut est devenue réalité : littéralement, la NASA veut créer le Waze depuis l’espace.

Le problème avec les pulsars (oui, car même Waze a des échecs de connexion) : ils sont unidirectionnels. Fondamentalement, la carte des plaques sont des représentations des pulsars de notre point de vue, donc les extraterrestres qui les trouvent doivent d’abord comprendre ce que nous voyons ici sur Terre et ensuite seulement suivre une piste.

Toutes les formes de communication que nous connaissons apportent malheureusement des solutions aux problèmes antérieurs, mais aussi des difficultés qu’elles n’ont pas encore surmontées. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour communiquer avec les extraterrestres, mais un jour la Terre y arrivera.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !