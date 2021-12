La planète « poids plume » nouvellement découverte dure huit heures

Une étude publiée ce jeudi (2) dans la revue science décrit la découverte de l’une des plus légères des près de 5 000 exoplanètes connues à ce jour : le « poids plume » GJ 367b, qui représente un peu plus de la moitié de la masse de la Terre.

Selon l’étude, GJ 367b appartient au groupe des exoplanètes à «période ultra-courte» (USP), qui orbitent autour de son étoile en moins de 24 heures. Comme sa période orbitale dure environ huit heures, cela signifie qu’une année entière sur cette planète extraterrestre (comme sont également appelés les corps planétaires en dehors de notre système solaire) ne représente qu’un tiers d’un seul jour terrestre.

L’exoplanète GJ 367b a un peu plus de la moitié de la masse de la Terre et orbite autour de son étoile hôte en huit heures. En raison de sa proximité avec l’étoile mère – une naine rouge moitié de la taille du Soleil – elle est exposée à des niveaux élevés de rayonnement. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

Composée de 78 membres, l’équipe internationale de chercheurs responsable de la découverte est dirigée par Kristine WF Lam et Szilárd Csizmadia, astronomes à l’Institut de recherche planétaire du Centre aérospatial allemand (DLR).

« D’après la détermination précise de son rayon et de sa masse, GJ 367b est classée comme une planète rocheuse », explique Kristine Lam. « Il semble avoir des similitudes avec Mercure. Cela la place parmi les planètes rocheuses plus petites que la nôtre et pousse la recherche un peu plus loin dans la recherche d’une « seconde Terre ».

Kristine dit que la minuscule planète – qui mesure un peu plus de 9 000 km de diamètre, étant légèrement plus grande que Mars – est située à un peu moins de 31 années-lumière de la Terre, ce qui en fait un objet idéal pour de futures enquêtes.

Avec l’aide du Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, GJ 367b a été découvert en utilisant la méthode d’observation du transit – mesurant les différences infimes de lumière émise par une étoile lorsqu’une planète passe devant elle (par rapport à l’observateur).

Après avoir découvert l’existence de la planète à l’aide de TESS et de la méthode du transit, le spectre de son étoile a ensuite été étudié depuis le sol à l’aide de la méthode des vitesses radiales. Pour déterminer la masse de GJ 367b, les chercheurs ont utilisé le HARPS, un télescope de 3,6 m de l’Observatoire européen austral au Chili.

Grâce à une étude minutieuse et à la combinaison de différentes méthodes d’évaluation, il a été possible de déterminer avec précision le rayon et la masse de la planète : son rayon est de 72 % celui de la Terre et sa masse équivaut à 55 % de celle de notre planète.

La découverte démontre qu’il est possible de déterminer avec précision les propriétés des exoplanètes les plus petites et les moins massives. Ces études fournissent une clé pour comprendre comment les planètes rocheuses se forment et évoluent.

En déterminant son rayon et sa masse, les chercheurs ont également pu tirer des conclusions sur la structure interne de l’exoplanète. Bien qu’il s’agisse d’une planète rocheuse de faible masse, elle est plus dense que la Terre.

« La densité élevée indique que la planète est dominée par un noyau de fer », explique Szilárd Csizmadia. « Ces propriétés sont similaires à celles de Mercure, avec son noyau de fer et de nickel disproportionné qui le distingue des autres corps rocheux du système solaire. »

L’étoile mère de la planète GJ 367b est une naine rouge

Selon le scientifique, la proximité de la planète avec son étoile la laisse exposée à des niveaux de rayonnement extrêmement élevés – plus de 500 fois plus forts que ce que la Terre connaît. Ainsi, sa température de surface peut atteindre 1 500 °C – un indice auquel toutes les roches et tous les métaux présents seraient fondus.

L’étoile hôte de la petite exoplanète, une naine rouge appelée GJ 367, n’a qu’environ la moitié de la taille du Soleil. Cela a été bénéfique pour leur découverte, car le feu de circulation de la planète en orbite est particulièrement important.

En plus d’être plus petites, les naines rouges sont également plus froides que le Soleil, ce qui aide également les scientifiques à trouver et à caractériser les planètes qui leur sont associées. Ils font partie des objets stellaires les plus courants dans notre voisinage cosmique et sont donc des cibles appropriées pour la recherche sur les exoplanètes.

On ne sait pas comment GJ 376b s’est formé, mais en raison de sa structure et de sa composition, les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir du vestige d’une planète plus grande et riche en fer, dont une grande partie de sa masse a été supprimée par le rayonnement stellaire ou un impact géant.

