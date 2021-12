La vidéo montre un robot humanoïde avec des expressions faciales très réalistes

Une société de robotique appelée Engineered Arts, basée au Royaume-Uni, a publié une vidéo dans laquelle elle présente Ameca : un impressionnant robot humanoïde aux expressions faciales effrayantes de réalisme.

Selon l’entreprise, sa création « représente la pointe de la technologie de la robotique humaine », ayant été spécifiquement conçue comme une plate-forme pour le développement des futures technologies robotiques. « Les systèmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique peuvent être testés et développés chez Ameca », indique le matériel promotionnel.

Pour l’instant, le robot gris n’est pas capable de marcher. « Il y a beaucoup d’obstacles à surmonter avant qu’Ameca puisse marcher », explique l’entreprise. « Marcher est une tâche difficile pour un robot, et bien que nous ayons fait des recherches à ce sujet, nous n’avons pas créé un humanoïde ambulant à part entière. »

Cependant, cela peut changer avec le temps, car, selon le développeur, l’architecture modulaire du robot permet de futures mises à jour, tant physiques que logicielles, pour améliorer ses compétences.

Robot a été créé pour servir de plate-forme d’application pour les algorithmes d’intelligence artificielle

Tous ces « visages et bouches » que le robot est capable de fabriquer sont des outils importants pour faciliter l’interaction homme-machine. Et c’est le but d’Engineered Arts. « Ameca est la plate-forme idéale pour développer l’interaction entre nous, les humains, et tout métaverse ou domaine numérique », explique le site Web du produit.