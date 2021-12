Les astronautes de l’ISS réparent une antenne défectueuse lors d’une sortie dans l’espace

Après un retard dû à la sécurité des astronautes, la Station spatiale internationale (ISS) a organisé une autre sortie dans l’espace jeudi dernier (2), avec Thomas Marshburn et Kayla Barron (NASA) naviguant à l’extérieur de la structure pour changer une antenne de communication défectueuse.

La marche a commencé tôt, à 8h15 (heure de Brasilia, 6h15 heure locale), avec les deux astronautes de l’ISS activant le mode batterie de leurs combinaisons – appelé « UEM », ou « Unité de mobilité extravéhiculaire» (Unité mobile extravéhiculaire, dans la traduction littérale). Peu de temps après, les deux ont installé une pièce d’équipement connue sous le nom de « SASA” (“Sous-ensemble d’antenne en bande S»), en récupérant l’unité défectueuse et en la stockant dans un compartiment extérieur.

Lire aussi

L’astronaute Thomas Marshburn navigue à l’extrémité d’un bras robotique lors d’une sortie dans l’espace effectuée par lui et Kayla Barron sur l’ISS (Image : NASA/Publishing)

Au total, l’activité a duré 6 heures et 32 ​​minutes. C’était la cinquième marche de Marshburn, mais seulement la première de Barron. Mais bien qu’il ne s’agisse que d’eux deux à l’extérieur, les travaux ont également bénéficié de l’aide de Raja Chari (NASA) et Matthias Maurer (ESA) pour piloter à distance un bras robotique mesurant près de 18 mètres (m) – le « Canadarm2 » -, apportant plus près de la structure à échanger.

La SASA sert à transmettre des signaux vocaux et de données à basse fréquence des astronautes de l’ISS aux centres de contrôle de la station sur Terre. Il a plusieurs antennes et l’une d’entre elles était défectueuse. Selon la NASA, les capacités de communication n’ont subi aucune sorte de réduction avec cela et tous les processus fonctionnaient normalement, mais afin de préserver la redondance, le contrôle a décidé d’ordonner le remplacement du matériel.

« Je suis reconnaissant de ne pas avoir à remettre ça », a plaisanté Barron, faisant référence à une couverture thermique provenant d’une partie de l’équipement défectueux. « C’est trop de Velcro – dans des endroits très spécifiques. »

En communication avec le centre de contrôle sur Terre, Baron a également souligné qu’il voyait des particules spatiales qui pourraient être responsables des défauts de l’antenne permutée : « D’où je suis, je peux probablement voir 10 petits MMOD [sigla em inglês para “detritos orbitais micrometeoróides”]”. En gros, l’astronaute de la NASA a signalé que l’ancienne antenne était couverte de marques d’impact.

Une fois la nouvelle antenne installée, les deux astronautes de l’ISS ont effectué un test pour voir si leurs messages et leurs voix étaient correctement transmis à la Terre. Le contrôle a confirmé le fonctionnement, mettant ainsi fin à la marche et permettant à Barron et Marshburn de revenir à la structure interne de la station.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !