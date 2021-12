La NASA embauche Northrop Grumman pour construire des propulseurs pour le programme Artemis

Un contrat de 3,19 milliards de dollars (18,04 milliards de BRL) a été attribué par la NASA à Northrop Grumman pour construire des propulseurs pour six nouveaux vols pour le programme Artemis, qui promet de ramener l’homme sur la Lune d’ici la mi-2025.

La société de l’Utah sera chargée de créer de nouveaux propulseurs pour la fusée SLS (abréviation de « Système de lancement spatial”) effectuer les missions Artemis 4, 5, 6, 7 et 8, en plus de l’évaluation technique de l’hélice à utiliser sur Artemis 9.

Les techniciens de la NASA et de Northrop Grumman évaluent le propulseur de mission Artemis : une société de l’Utah sélectionnée par la NASA pour créer de nouveaux systèmes d’accélération pour les futures missions du programme (Image : NASA/Publishing)

La NASA et Northrop Grumman ont déjà travaillé en partenariat pour Artemis, la société ayant déjà produit les propulseurs des trois premières missions du programme.

« Ce contrat garantit que la NASA disposera des propulseurs de fusée les plus puissants jamais construits pour les futures missions SLS et Artemis vers la Lune », a déclaré Bruce Tiller, responsable de la propulsion SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama. « Le contrat permet à la NASA de travailler avec Northrop Grumman non seulement pour construire les propulseurs, mais aussi pour les faire évoluer et les améliorer pour les futurs vols. »

Les propulseurs à utiliser seront des jumeaux, c’est-à-dire deux fusées plus petites couplées à l’étage principal du SLS. Selon Northrop Grumman, le «boosters jumeaux» comptera pour 75 % de la « poussée » donnée à chaque lancement du système de vol spatial de la NASA. Le design est inspiré des propulseurs jumeaux de l’ancienne navette spatiale (Navette spatiale), mais avec un cinquième étage supplémentaire pour ajouter plus de puissance, étant donné que le SLS est un mode de transport considérablement plus grand.

Pour la neuvième mission du programme, le rôle de l’entreprise sera d’assembler et d’évaluer techniquement de nouveaux propulseurs dans le cadre du programme baptisé « FÛT” (“Obsolescence des boosters et prolongation de la durée de vie»). Selon une déclaration publiée sur le site Web de la NASA, ce programme remplacera les boucliers en acier du vaisseau spatial – la capsule Orion – par une structure composite plus solide, ainsi qu’un contrôle électronique de l’accélération et de nouveaux matériaux pour les propulseurs.

« Nos propulseurs sont prêts pour le premier vol SLS de la mission Artemis 1, et nous progressons bien dans la production de propulseurs pour les missions 2, 3 et 4 du programme », a déclaré Tiller. « L’amélioration des performances des propulseurs garantira que nous pouvons améliorer la capacité du SLS à envoyer des astronautes et des charges utiles sur la Lune et rendre nos processus encore plus efficaces. »

Le programme Artemis est une initiative à long terme de la NASA qui vise non seulement à ramener l’homme sur la Lune, mais aussi à lui fournir les outils nécessaires pour établir une base complète sur notre satellite. Ainsi, à l’avenir, la Lune servira d’escale très utile dans notre objectif d’amener la présence humaine sur Mars.

