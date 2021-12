SpaceX envoie 50 satellites en orbite terrestre pour un lancement record

Jeudi (2), SpaceX a lancé en orbite une pile de 48 satellites Starlink et deux satellites d’observation de la Terre BlackSky, à bord de la fusée Falcon 9-B1060, qui était utilisée pour la neuvième fois. Le décollage a eu lieu à 20h12 (heure de l’Est), à la base de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride.

Selon SpaceX, les deux satellites d’observation de BlackSky, qui pèsent environ 55 kg chacun, se sont séparés avec succès de l’étage supérieur de la fusée environ une heure après le décollage. Une demi-heure plus tard, c’était au tour des satellites Starlink.

Le lancement de jeudi soir a marqué la deuxième mission partagée de BlackSky pour envoyer des satellites en orbite terrestre. Ils rejoindront les huit déjà présents dans la constellation de l’entreprise. À partir du prochain lancement – qui sera effectué par Rocket Lab -, il y aura 12 orbiteurs BlackSky autour de la planète.

L’un des satellites BlackSky niché au sommet d’une pile de satellites Starlink. Image : SpaceX

Jusqu’à présent, SpaceX a effectué 32 lancements pour Starlink, envoyant environ 1 900 satellites à large bande à écran plat en orbite – près de 900 d’entre eux juste en 2021. La société a autorisé le lancement de 30 000 autres, ce qui portera sa mégaconstellation à 42 000 satellites.

Il s’agissait du deuxième lot de satellites Starlink lancé depuis la Floride cet automne. En comptant sur le vol de septembre, qui a décollé de la plate-forme de SpaceX en Californie, la société a déjà lancé trois lancements après une pause de deux mois pour mettre à jour les satellites, ajoutant des terminaux laser aux équipements – une opération qui s’est achevée en août. Fondamentalement, les terminaux laser permettent aux satellites de mieux communiquer entre eux et avec les stations de transfert de données situées sur Terre.

Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant avec succès sur le radeau « A Shortfall of Gravitas », le dernier membre de la flotte de récupération de SpaceX, ce qui porte à trois le nombre total de plates-formes de l’atterrissage mobile de l’entreprise. , en rejoignant les « collègues » « Just Read the Instructions » et « Of Course I Still Love You » (ce dernier a déménagé en juin en Californie).