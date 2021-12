Des scientifiques découvrent comment « lire dans l’esprit » d’une méduse

Une étude publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Cellule, décrit une expérience qui pourrait révéler le fonctionnement de l’interaction neurologique dans les organismes qui n’ont pas de cerveau central. La recherche était basée sur des observations faites sur un petit type de méduse que l’on trouve couramment dans les eaux de l’Atlantique Nord-Est et de la mer Méditerranée.

Structure neuronale d’une méduse Clytia hemisphaerica. Image : Brandon Weissbourd – Caltech

Composée de scientifiques américains et français, l’équipe a choisi d’analyser des échantillons de Clytia Hemisphaerica, considéré comme un modèle parfait pour étudier ce type de comportement. Parce que cette espèce particulière de méduse est si petite (elle ne mesure qu’un pouce de diamètre environ), tout son système nerveux peut facilement passer sous l’objectif d’un microscope.

De plus, comme le souligne le Alerte scientifique, son génome est assez simple et son corps transparent ne contient qu’environ 10 000 neurones, ce qui facilite le suivi des messages neuronaux.

Lorsque les chercheurs ont génétiquement modifié la méduse pour que ses neurones brillent lorsqu’ils sont activés, ils ont découvert un « degré imprévu d’organisation neuronale structurée ».

Le système nerveux des méduses s’est développé il y a plus de 500 millions d’années et a très peu changé depuis. Comparés au cerveau des animaux d’aujourd’hui, les neurones de ces « fossiles vivants » sont organisés de manière beaucoup plus simple.

Mais s’il n’y a pas de système centralisé qui coordonne tous les mouvements de la créature, alors comment fonctionne son corps ? Selon les nouvelles recherches, les neurones de cette « micro méduse » sont disposés en un réseau en forme de parapluie qui reflète l’organisation de son corps. Ces neurones sont ensuite divisés en tranches, presque comme une tarte.