La NASA alloue 2,3 milliards de BRL pour le développement de trois stations spatiales commerciales

L’agence spatiale nord-américaine (NASA) a annoncé ce jeudi (2) l’allocation de 415 millions de dollars américains (environ 2,3 milliards de reais) à trois sociétés américaines pour promouvoir le développement de stations spatiales commerciales. Ils devraient remplacer l’actuelle Station spatiale internationale (ISS) à la fin de sa durée de vie utile, à la fin de cette décennie.

Il s’agit de Blue Origin de Jeff Bezos, qui a reçu 130 millions de dollars, Nanoracks, qui prendra 160 millions de dollars, et Northrop Grumman, un géant du secteur américain de la défense, qui disposera de 125,5 millions de dollars. Une quatrième société, Axiom Space, avait remporté un contrat similaire de 140 millions de dollars.

« Nous travaillons en partenariat avec des entreprises américaines pour développer des destinations dans l’espace que les gens peuvent visiter, vivre et travailler, permettant à la NASA de continuer à ouvrir la voie à l’espace au profit de l’humanité tout en encourageant l’activité spatiale commerciale », a-t-il déclaré. Bill Nelson, Administrateur de la NASA.

« Ces contrats nous aideront à garantir que les États-Unis maintiennent une présence humaine continue » en orbite terrestre basse, a déclaré Phil McAlister, directeur des vols commerciaux de la NASA. « Une pause serait une mauvaise chose. »

Les contrats sont les premiers d’une approche en deux étapes visant à assurer une transition en douceur des activités de la Station spatiale internationale aux destinations commerciales. Au cours de cette première phase, des entreprises privées, coordonnées par la NASA, formuleront et concevront des stations commerciales adaptées aux besoins du gouvernement et des secteurs privés. Cette phase devrait se poursuivre jusqu’en 2025.

Dans la deuxième phase, la NASA certifiera ces stations et d’autres entreprises potentielles pour une utilisation par ses astronautes et achètera des services auprès de fournisseurs commerciaux, le cas échéant.

C’est une approche similaire au Commercial Crew Program : au lieu de développer une fusée et un vaisseau spatial pour amener des astronautes vers l’ISS, la NASA a engagé deux sociétés (SpaceX et Boeing) pour le faire, et achète des services de lancement dans une sorte d’« espace Uber ». .

Selon l’agence, cette stratégie permettra de répondre aux besoins du programme spatial du gouvernement américain à moindre coût qu’une solution propriétaire. Cela permettra à l’agence de concentrer ses ressources sur le programme Artemis de missions vers la Lune et, éventuellement, Mars, tout en continuant à utiliser l’orbite terrestre basse comme terrain d’essai et terrain d’entraînement.

La NASA estime que ses besoins futurs comprennent l’hébergement et la formation d’au moins deux membres d’équipage, ainsi que la capacité de soutenir un laboratoire orbital national et l’exécution d’environ 200 enquêtes scientifiques par an dans des domaines tels que la recherche humaine, les démonstrations technologiques et physiques. et sciences biologiques.

Découvrez les stations spatiales proposées

La proposition de Blue Origin, qui est développée en partenariat avec Sierra Space, est Orbital Reef (Orbital Reef). La station serait une sorte de « condominium d’entreprise à usage mixte » en orbite, fournissant une infrastructure essentielle pour soutenir tous les types d’activité humaine, et pourrait être mise à l’échelle pour desservir les marchés émergents selon les besoins.

Nanoracks propose en revanche Starlab, dont le lancement est prévu en 2027 en un seul vol, ce qui indique qu’il s’agira d’une petite station monolithique, à l’image de l’ex-Saliout soviétique ou du Skylab américain.

Il aura une surface utile de 340 mètres cubes et une capacité de quatre personnes, dans un habitat gonflable relié à un « anneau d’amarrage » métallique. De plus, il disposera d’un système de production d’électricité de 60 kilowatts et d’un bras robotique pour capturer et manipuler les cargaisons et les équipements.

La proposition de Northrop Grumman est très similaire à l’ISS d’aujourd’hui : une station modulaire basée sur des décennies d’expérience acquise en participant à des projets commerciaux, de la NASA et des agences de défense. La conception réutilise des éléments éprouvés tels que le vaisseau spatial cargo Cygnus qui sont constamment utilisés pour ravitailler la station. Le projet comprend des utilisations telles que la science, le tourisme, l’expérimentation industrielle et l’expansion future des infrastructures.