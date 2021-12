Bientôt une lumière sur 15 dans le ciel sera un satellite : nous détruisons le firmament et recherchons

Les lancements constants de satellites Internet remplissent le ciel de points lumineux, ruinant à la fois l’observation du firmament et la recherche astronomique.

Crédit : Marco Langbroek / Vimeo

Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais un ciel sombre et non contaminé plein d’étoiles est un véritable patrimoine de l’humanité, un droit pour chacun de nous protégé par la Déclaration universelle des droits des générations futures de l’UNESCO (1994). Nous devrions tous avoir accès au spectacle du firmament, théâtre de spectacles célestes fascinants et extraordinaires, comme l’arrivée de la comète de Noël Léonard, qui devrait devenir visible à l’œil nu dans les prochains jours. Cependant, les cieux sombres et vierges sont de plus en plus rares, comme le sait bien quiconque vit dans ou à proximité des villes ; mais ils pourraient bientôt être « anéantis » même dans les zones les plus sauvages et les plus rurales, y compris le pôle Nord. La raison réside dans le lancement constant de satellites destinés à diffuser Internet, visant précisément les zones les plus reculées non couvertes par les réseaux traditionnels. L’exemple le plus approprié est celui du projet StarLink de SpaceX, bien que les Kuipers d’Amazon, le britannique OneWeb et le chinois StarNet/GW soient également impliqués. Le lancement de milliers de ces « trains » de satellites est attendu, dont beaucoup se sont déjà retrouvés dans l’astrophotographie des passionnés (les ruinant), en plus d’être systématiquement observés à l’œil nu. S’il n’y a pas de réglementation à cet effet, on estime que dans un avenir proche jusqu’à un point sur 15 de ceux visibles dans un ciel sombre sera représenté par un satellite en excès de vitesse.

La professeure Samantha Lawler, professeure d’astronomie à l’Université de Regina, dans la province canadienne de la Saskatchewan, a tiré la sonnette d’alarme dans un article de The Conversation. À l’heure actuelle, environ la moitié des quatre mille satellites opérationnels sont constitués d’appareils du réseau StarLink d’Elon Musk, mais bientôt le ciel sera beaucoup plus encombré que cela si des mesures ne sont pas prises pour limiter l’invasion de l’orbite terrestre basse. « Sans aucune réglementation, je sais que dans un avenir proche, un point sur 15 que vous pouvez voir dans le ciel sera en fait des satellites voyageant sans escale, pas des étoiles. Cela sera dévastateur pour la recherche astronomique et changera complètement le ciel nocturne dans le monde », a déclaré le professeur Lawler. Le scientifique précise que les ciels les plus touchés en raison de la géométrie de la lumière solaire et des orbites choisies par les compagnies des « mégaconstellations » de satellites, seront ceux à 50 degrés de latitude nord, qui embrasse le Canada, le nord de la France (Normandie), le Wallonie en Belgique, Luxembourg, Ukraine, Russie et autres nations.

Le professeur Lawler a développé avec quelques collègues une application web grâce à laquelle il est possible de calculer à quel point le ciel sera envahi par les réseaux satellites pour Internet dont le lancement est déjà prévu. Le calcul est possible pour différents moments de la journée. Bien que SpaceX ait fait des efforts pour rendre les Starlinks moins visibles que lors des premiers lancements, « la plupart d’entre eux sont encore visibles à l’œil nu », écrit l’expert. De plus, selon des simulations basées sur les lancements prévus des nouveaux satellites, bientôt dans « chaque partie du monde, à chaque saison, il y aura des dizaines à des centaines de satellites visibles pendant au moins une heure avant le lever et après le coucher du soleil ». Dans des villes comme « Londres, Amsterdam, Berlin, Prague, Kiev, Vancouver et Calgary », explique l’expert, on estime qu’environ 200 satellites seront visibles à l’œil nu toute la nuit d’ici le solstice d’été. Cela gâchera non seulement le plaisir d’observer et de photographier le ciel nocturne (avec la photographie à longue exposition, les satellites deviennent beaucoup plus évidents), mais cela fera également du travail des astronomes un cauchemar.

Pour rendre la situation encore plus insupportable, il y a aussi le coût environnemental, dû aux lancements de centaines de fusées et à la pollution qu’elles provoquent. Mais pas seulement. Le projet Starlink prévoit le remplacement des 42 000 satellites du réseau tous les 5 ans, ce qui signifie la désorbite de 25 satellites par jour, soit l’équivalent de six tonnes de déchets spatiaux. Comme ils sont majoritairement composés d’aluminium, ils risquent de libérer de l’alumine, substance susceptible d’endommager la couche d’ozone, et peuvent également catalyser le risque de collisions avec d’autres satellites. Mais surtout ils sont destinés à retomber sur Terre ; les zones sous les cieux les plus fréquentés seront inévitablement aussi celles qui risquent le plus d’être touchées par cette énorme quantité de débris spatiaux. Il n’est pas non plus certain que l’entreprise à l’origine de ces satellites Internet réussisse, donc même si les entreprises échouent, le prix à payer en raison des milliers de satellites déjà lancés serait très élevé. Une régulation stricte de l’ensemble de la filière est donc indispensable, si l’on ne veut pas déclencher une énième catastrophe au détriment de l’environnement au nom du profit. « Avec la coopération au lieu de la concurrence entre les sociétés de satellites, nous pourrions en avoir beaucoup moins en orbite. En modifiant la conception des satellites, ils pourraient être rendus beaucoup plus faibles, avec moins d’impact sur le ciel nocturne. Nous ne devrions pas faire un choix entre l’astronomie et Internet », a conclu le professeur Lawler.