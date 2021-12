La variante Omicron présente un risque de réinfection 2,4 fois plus élevé chez les personnes récupérées

Une nouvelle étude menée en Afrique du Sud a révélé que la variante Omicron a une capacité substantielle à échapper à l’immunité liée à une infection précédente.

Particules du coronavirus SARS – CoV – 2 sur une cellule humaine. Crédit : NIAID

La nouvelle variante Omicron a une capacité substantielle de réinfection, c’est-à-dire de réinfecter ceux qui avaient déjà été infectés auparavant par une autre souche du coronavirus SARS-CoV-2, comme les variantes Beta et Delta. La capacité à échapper efficacement aux défenses immunitaires déclenchées par une infection naturelle antérieure serait liée aux nombreuses mutations qui caractérisent le variant qui a émergé en Afrique du Sud, dont 32 sont localisées sur la protéine S ou Spike, le « crochet » exploité par le pathogène pandémique pour se lier aux cellules humaines, briser la paroi cellulaire, verser de l’ARN viral à l’intérieur et démarrer le processus de réplication qui déclenche la maladie (COVID-19). Pour le moment, il n’est pas encore clair si la fuite immunitaire affecte également ceux qui ont reçu le vaccin anti-Covid ; les résultats des premiers tests de neutralisation réalisés avec du sang vacciné, à 2 et 3 doses, seront disponibles d’ici une à deux semaines.

Une équipe de recherche sud-africaine dirigée par des scientifiques de l’Institut national des maladies transmissibles – Division du Service national de laboratoire de santé, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Sud, a déterminé que la variante Omicron a une capacité remarquable à réinfecter ceux qui avaient déjà été infectés. Centre d’excellence africain DSI-NRF en modélisation et analyse épidémiologiques (SACEMA) de l’Université de Stellenbosch, de l’Université de Witwatersrand et du Centre pour le programme de recherche sur le SIDA en Afrique du Sud (CAPRISA). Les scientifiques, dirigés par le professeur Juliet RC Pulliam, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé les taux d’infections primaires et de réinfections à différents stades de la pandémie de COVID-19 : lorsque la variante bêta circulait principalement, au plus fort de la propagation Delta et en le «mois dernier, lorsque la variante Omicron a commencé à serpenter, en particulier dans la province de Gauteng. De l’analyse des données de surveillance recueillies dans la période comprise entre le 4 mars 2020 et le 27 novembre 2021, il a été constaté que le variant Omicron détermine un risque de réinfection « substantiellement plus élevé » que celui des variants Beta et Delta, respectivement au cours de la deuxième et troisième vagues d’infections enregistrées en Afrique du Sud.

Plus précisément, le professeur Pulliam et ses collègues se sont concentrés sur les dossiers médicaux d’environ 2,8 millions de Sud-Africains qui avaient reçu un diagnostic confirmé d’infection au moins 90 jours avant le 27 novembre 2021. Les chercheurs ont trouvé un peu moins de 36 000 cas de réinfection suspectée. Une augmentation du risque de primo-infection mais pas de réinfection a été observée pendant les ondes bêta et delta, tandis qu’au cours du dernier mois, lorsque la variante Omicron s’est propagée, une diminution du risque de primo-infection a été observée – vraisemblablement via une augmentation de la vaccination – mais un risque accru de réinfection. « Le rapport de risque estimé de réinfection par rapport à l’infection primaire pour la période du 1er novembre 2021 au 27 novembre 2021 par rapport à la première vague était de 2,39 (IC95 : 1,88-3,11) », écrivent les scientifiques dans le résumé de l’étude. Autrement dit, le risque de réinfection dans cette vague d’Omicron est 2,4 fois plus élevé que dans la première vague. Il est important de souligner que les scientifiques ne connaissent pas le statut vaccinal des patients concernés, il n’est donc pas encore possible d’établir si une fuite immunitaire se produit également chez les vaccinés. Le PDG de BioNTech, le professeur Ugur Sahin, pense que la variante Omicron est susceptible d’infecter les individus vaccinés, mais la protection contre les maladies graves resterait substantielle. Pour savoir si la variante Omicron est capable de venir à bout des défenses immunitaires des vaccinés (avec 2 ou 3 doses) il faudra encore attendre les résultats des tests de neutralisation, qui arriveront dans les prochains jours.

« Des preuves à l’échelle de la population suggèrent que la variante Omicron est associée à une capacité substantielle à échapper à l’immunité d’une infection précédente. À l’inverse, il n’y a aucune preuve épidémiologique à l’échelle de la population d’un emballement immunitaire associé aux variantes bêta ou delta », ont précisé le professeur Pulliam et ses collègues. Savoir que la nouvelle variante préoccupante a une telle capacité a naturellement des implications importantes en termes de santé publique et de gestion de pandémie. En Afrique du Sud, actuellement, seulement 25 pour cent de la population est complètement immunisée. Une mauvaise couverture vaccinale serait à la base même de la naissance de nouvelles variantes comme l’Omicron, qui aurait éclos pendant des mois dans le corps d’un patient immunodéprimé, avant de se déverser dans la communauté avec son chargement anormal de mutations. Heureusement, Omicron semble actuellement provoquer des symptômes bénins, en raison de la concentration de mutations à un endroit spécifique de la protéine S, comme l’a expliqué à Netcost-security.fr le virologue Fabrizio Pregliasco. Mais le nombre de cas est encore trop faible et on ne sait toujours pas vraiment s’il peut augmenter le risque d’hospitalisation et de décès même chez les personnes vaccinées. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats des tests et les nouvelles données épidémiologiques. Les détails de la recherche sud-africaine « Risque accru de réinfection par le SRAS-CoV-2 associé à l’émergence de la variante Omicron en Afrique du Sud » ont été téléchargés dans la base de données en ligne MedrXiv, en attendant l’examen par les pairs et la publication dans une revue scientifique.