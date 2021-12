Le volcan sur Vénus peut être actif

Une étude publiée dans la revue scientifique Le Journal des sciences planétaires apporte la preuve que le volcan Idunn Mons, qui couvre plus de 200 km de la surface de Vénus, pourrait être actif.

Approximativement de la taille de la Terre, Vénus a une atmosphère très dense, composée principalement de dioxyde de carbone rempli de nuages ​​d’acide sulfurique. Il a également une pression atmosphérique extrême et est très chaud. Les températures de surface sont en moyenne de 464°C.

Vue 3D du sol de Vénus. Des études montrent que la planète est en activité volcanique. Image : NASA

Selon le site Phys, l’équipe chargée de la recherche, formée par un groupe international de scientifiques, s’est basée sur des données captées par le satellite Venus Express, qui a tourné autour de la planète de 2006 à 2014. En plus de ces données, des informations provenant d’études a également été utilisé.

Des recherches antérieures ont également suggéré la possibilité d’une activité volcanique généralisée, mais jusqu’à présent, aucune preuve directe n’a été trouvée. Dans cette nouvelle approche, les chercheurs ont rassemblé des blocs de données séparés pour étayer la théorie de l’activité volcanique impliquant spécifiquement Idunn Mons, un volcan situé dans la région d’Imdr Regio, à environ 2,4 km de haut et plus de 200 km de long.

L’activité volcanique sur Vénus pourrait expliquer l’inhospitalité de la planète

À partir des images capturées par Venus Express, les chercheurs ont remarqué ce qui ressemblait à une coulée de lave autour d’Idunn Mons. Des travaux récents d’une autre équipe ont souligné que le magma volcanique à la surface de Vénus se dégraderait plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant – si vite que toute lave présente ne pourrait provenir que des mille dernières années.

À gauche, l’image radar de Magellan montre le cratère Olapa Chasma et les volcans Idunn Mons et Sandel. A droite, la carte géologique simplifiée du système volcano-tectonique Idunn Mons. Crédit : P. D’Incecco et Le Journal des sciences planétaires (2021).

Ils ont également découvert que les vents autour d’Idunn Mons étaient perturbés, peut-être en raison de la chaleur émanant du volcan, suggérant qu’il est toujours actif.

En outre, ils ont également noté qu’il y avait d’autres signes inexpliqués en provenance d’Idunn Mons, qui, selon eux, pourraient bien être dus à l’activité volcanique.

Malgré toutes ces preuves, les scientifiques reconnaissent qu’elles sont circonstancielles, ce qui signifie qu’aucune preuve directe d’activité volcanique sur Vénus n’a été identifiée.

Selon l’équipe, l’une ou l’autre des deux missions prévues qui impliquent l’envoi de sondes sur la planète dans un avenir proche – VERITAS et DAVINCI – pourrait confirmer ce qu’ils soupçonnaient depuis le début : que Vénus est en pleine activité volcanique. Si une telle découverte est attestée, elle pourrait aussi expliquer comment la planète a perdu ses océans et est devenue si inhospitalière.

