Une vulcanisation excessive a provoqué une extinction de masse il y a 450 millions d’années

L’événement connu sous le nom d' »extinction ordovicienne-silurienne » a été causé par une vulcanisation excessive des eaux océaniques, selon une nouvelle étude menée par des scientifiques des universités d’Oldenburg, Leeds et Plymouth.

La période ordovicienne-silurienne a été un moment de transition qui a eu lieu il y a entre 450 et 440 millions d’années. À l’époque, toute la vie sur Terre était confinée aux mers et les animaux terrestres n’allaient voir le jour que plusieurs éons plus tard. Ici, grâce à la vulcanisation excessive des eaux, nous avons eu le deuxième plus grand événement d’extinction de masse de l’histoire, où entre 60% et 85% des espèces marines sont mortes.

Comprend par « vulcanisation » l’effet d’une grande activité volcanique dans certains environnements. Dans ce cas, la « vulcanisation océanique » correspond au déversement de matériaux tels que la lave et les cendres provenant d’éruptions à grande échelle dans l’eau de mer. La salinité de l’eau réagit chimiquement avec la matière volcanique, soulevant des nuages ​​de gaz nocifs tels que le soufre et le dioxyde de carbone.

Au cours de la période susmentionnée, cet effet a conduit au refroidissement extrême de la Terre, culminant dans la glaciation planétaire – le nom donné au gel de vastes étendues de terre et de mer, ainsi que les changements climatiques qui en résultent.

« Il a déjà été suggéré que le refroidissement global était déclenché par une augmentation du niveau de phosphore dans les océans », a déclaré le Dr Jack Longman, auteur principal de l’étude, basé à l’Université d’Oldenburg. « Le phosphore est l’un des éléments essentiels de la vie, déterminant la vitesse à laquelle de minuscules organismes aquatiques comme les algues peuvent utiliser la photosynthèse pour convertir le dioxyde de carbone en matière organique. »

Selon l’expert, ces organismes se sont finalement rendus au fond de l’océan, où ils ont été enfouis, abaissant efficacement les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, ce qui provoque un refroidissement. Le doute, cependant, résidait dans le fait qu’entre la glaciation et l’extinction de masse, il y avait un intervalle de 10 millions d’années. « Il doit y avoir eu un mécanisme spécifique pour augmenter l’approvisionnement en phosphore, ce qui est difficile à expliquer », a déclaré le co-auteur de l’étude et professeur agrégé à l’Université de Southampton, le Dr Tom Gernon.

Fossiles de Selenopeltis, un type de trilobite commun il y a 450 millions d’années : un événement d’extinction de masse au cours de la période ordovicienne-silurienne a fait de l’espèce l’une des innombrables qui ont rencontré sa disparition à l’époque (Image : Dr Tom Gernon/Université de Southampton [@TMGernon])

Le couple a identifié deux événements volcaniques majeurs coïncidant avec leurs pics respectifs de glaciation et d’extinction. L’un s’est produit dans ce qui est maintenant l’Amérique du Nord, et l’autre dans ce qui est maintenant le sud de la Chine. Mais Gernon précise que cela n’explique pas à lui seul le doute, étant donné que les éruptions volcaniques sont davantage liées au rejet massif de CO2 dans l’atmosphère, qui apporterait l’effet inverse – le réchauffement climatique – sur la Terre, et non un refroidissement.

Voici le troisième auteur du papier, le professeur Martin Palmer, également de Southampton, pour lever ce doute : « lorsque des matières volcaniques se déposent dans les océans, elles subissent un changement chimique profond et rapide, qui inclut la libération de phosphore, comme si elles ‘fertilisaient’ l’océan. Pour nous, c’était une hypothèse viable qui méritait d’être testée ».

Avec le Dr Hayley Manners de l’Université de Plymouth; et le Dr Benjamin Mills de l’Université de Leeds, l’équipe a analysé des échantillons de couches de cendres volcaniques dans des sédiments marins beaucoup plus jeunes, pour comparer leur teneur en phosphore avant et après leur modification par interaction avec l’eau salée.

La conclusion à laquelle ils sont parvenus était qu’une vulcanisation excessive entraînait l’extinction par une chaîne linéaire d’événements : le dépôt de masses volcaniques (cendres et lave) dans les océans, la réaction de celle-ci avec l’eau salée libérant trop de phosphore, cette libération provoquant un refroidissement climatique, ce refroidissement augmentant pour déclencher la glaciation, la glaciation réduisant les niveaux d’oxygène dans les eaux et finalement la mort massive d’organismes marins à l’époque.

Sur la base de ces connaissances, les chercheurs soutiennent que tout comme les éruptions volcaniques peuvent exacerber le réchauffement climatique en libérant massivement du CO2, elles peuvent également provoquer un refroidissement planétaire dans une chronologie qui s’étend sur des millions et des millions d’années. Pour le Dr Longman, cette étude de la vulcanisation excessive est susceptible de conduire à une réévaluation d’autres événements d’extinction de masse à travers l’histoire.

