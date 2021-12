Une créature des profondeurs de l’océan apparaît mystérieusement sur la plage de San Diego

Une créature des profondeurs de l’océan est mystérieusement apparue sur une plage de Torrey Pines, à San Diego, aux États-Unis. Jay Beiler marchait sur le sable vers 16 h 40, heure locale, lorsqu’il a rencontré le poisson football du Pacifique (Himantolophus sagamius), un type de baudroie d’eau profonde.

« Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Vous savez, je vais beaucoup à la plage, donc je connais bien le territoire, mais je n’ai jamais vu un organisme aussi redoutable que celui-ci », a déclaré Beiler.

L’espèce qui a une petite lumière bioluminescente au-dessus de sa tête qui agit comme un appât est devenue célèbre dans le film « Le Monde de Nemo ». « Au début, je pensais que c’était comme une méduse ou quelque chose du genre, alors je me suis approché et je l’ai regardé d’un peu plus près. Quelques autres personnes se sont également rassemblées autour de lui, et puis j’ai vu que c’était un poisson très inhabituel. C’est le poisson des cauchemars. La bouche avait presque l’air ensanglantée ! », a ajouté l’homme.

Poisson football du Pacifique (Himantolophus sagamius). Crédits : Jay Beiler

Selon Beiler, l’animal mesurait près d’un pied de long. « C’est l’une des plus grandes espèces de baudroie et n’a été vue que quelques fois ici en Californie, mais on la trouve partout dans l’océan Pacifique », a expliqué Ben Frable, responsable de la collection de vertébrés marins à la Scripps Institution of Oceanography.

Frable a affirmé qu’il s’agissait d’une femelle et que les femelles de l’espèce ont l’appât et sont beaucoup plus grosses – jusqu’à 60 fois plus grosses – que leurs homologues mâles, qui n’ont pas de dents saillantes. La créature a également des pointes verruqueuses sur les côtés, qui sont « une sorte de projections osseuses » qui peuvent être utilisées pour la défense.