« La Chine et la Russie attaquent nos satellites tous les jours », déclare le général de l’US Space Force

Une véritable guerre pourrait avoir lieu en ce moment sur l’orbite de la Terre. C’est ce que semble croire le général David Thompson, chef adjoint des opérations de l’US Space Force.

Comme Thompson l’a dit au Washington Post, les satellites du gouvernement américain sont attaqués par la Chine et la Russie « tous les jours ».

Le général David Thompson, chef adjoint des opérations de l’US Space Force. Image: Magazine de l’Armée de l’Air

Il qualifie cependant ces opérations d’« attaques réversibles », car elles utilisent des armes telles que des lasers, des brouilleurs radio et des cyberattaques qui ne causent pas de dommages permanents.

« Les menaces grandissent et s’étendent vraiment chaque jour. Et c’est vraiment une évolution de l’activité qui dure depuis longtemps », a déclaré Thompson. « Nous sommes vraiment à un point en ce moment où il existe un certain nombre de façons dont nos systèmes spatiaux peuvent être menacés. »

Les États-Unis disent que la Chine a lancé un missile hypersonique, mais le gouvernement chinois nie

Dans le contexte des affirmations du général se trouvent des opérations récentes de la Chine et de la Russie pour tester des armes spatiales avancées.

Au milieu de l’année, le gouvernement chinois a surpris le monde, et en particulier les États-Unis, en lançant soi-disant un test de missile hypersonique. Comme indiqué dans la presse américaine de l’époque, le planeur à capacité nucléaire pourrait contourner le système de défense antimissile américain et constituer également une menace pour les opérations spatiales.

Cependant, la Chine a nié ces allégations. « Ce n’était pas un missile, c’était un vaisseau spatial », a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse à Pékin. Selon lui, l’opération n’était qu’un « test de routine » visant à évaluer la capacité d’un véhicule à être réutilisé après avoir parcouru l’orbite terrestre.

Plus récemment, ce fut le tour de la Russie. Bien que la cible d’un missile tiré par le pays était un satellite à part entière, l’activité a eu de graves conséquences – même si aucune vie humaine n’a été perdue – alimentant davantage la tension existante entre les nations. À la suite de l’opération, selon la NASA, un nuage d’au moins 1 500 fragments de débris spatiaux voyageant à 28 000 km/h s’est formé.

Ces débris ont croisé le chemin de la Station spatiale internationale (ISS) à plusieurs reprises, alors que les astronautes à bord étaient avertis d’être enfermés dans un vaisseau de retour, craignant que le laboratoire orbital ne soit touché.

D’après les observations de Thompson, on pourrait dire que les États-Unis pensent que les batailles spatiales ne sont pas de la science-fiction ou quelque chose pour un avenir lointain – elles se produisent déjà et commencent à s’intensifier.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !