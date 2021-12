Une étude le prouve : la fréquence des ouragans augmente depuis 150 ans

Une étude menée par le MIT a créé des modèles climatiques simulés pour prouver ce qui était attendu : il y a eu une augmentation de la fréquence des ouragans au cours des 150 dernières années. L’étude montre également que non seulement nous avons plus d’ouragans en moins de temps, mais que les tempêtes semblent d’autant plus dangereuses que l’épisode analysé est plus récent.

ô papier, cependant, reconnaît que l’augmentation semble être une tendance plus limitée à la région nord de l’océan Atlantique, puisque la même projection n’a pas été identifiée dans d’autres parties du monde. En d’autres termes, l’étude indique que les ouragans n’ont pas augmenté à l’échelle mondiale.

Les ouragans Irma, José et Katia dans la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. (Image : lavizzara/)

L’idée de l’étude était d’analyser si les documents historiques les plus anciens sont dignes de confiance ou non. L’affirmation d’une fréquence et d’une puissance accrues des tempêtes est faite depuis plus d’un siècle. Cependant, la technologie et l’accès à l’information ont considérablement évolué au cours des dernières décennies, ce qui peut remettre en cause les anciennes méthodes de mesure du climat.

Heureusement, ce n’était pas le cas : la nouvelle méthode n’utilisait pas d’enregistrements historiques afin de maintenir l’étude des ouragans exempte de tout biais. Au lieu de cela, le MIT a préféré construire des modèles basés sur d’anciennes données brutes, afin de voir – avec la technologie du 21e siècle – si ces modèles pouvaient reproduire les tempêtes passées telles qu’elles se sont réellement produites, ce qui a été confirmé.

« Les preuves de notre étude indiquent que, comme le disent les archives historiques, il y a eu une augmentation à long terme de l’activité des ouragans dans l’Atlantique Nord, mais aucun changement significatif à l’échelle mondiale », a déclaré Kerry Emanuel, professeur de sciences du climat. au MIT, qui signe la paternité du papier. « Cela va certainement changer l’interprétation des effets de la météo sur les ouragans – qui proviennent en fait plus de la régionalisation du climat, que de quelque chose qui se passe dans l’Atlantique Nord qui est différent du reste de la planète. [Esse aumento] peut avoir été causé par le réchauffement climatique, qui n’est pas nécessairement un effet globalement uniforme.

C’est un euphémisme : le réchauffement climatique, bien qu’il s’agisse d’un problème qui affecte le monde entier, entraîne des réactions différentes dans différentes parties de celui-ci. Les scientifiques de l’étude concèdent que cette augmentation des ouragans pourrait être une conséquence de ce réchauffement, mais comme la tendance ne s’est pas reproduite dans d’autres océans, il est difficile de le dire avec certitude.

La méthode d’étude était assez ingénieuse : actuellement, la base de données la plus complète sur les ouragans et tempêtes de ce type s’appelle « IBTrACS » (acronyme de « International Best Track Archive for Climate Stewardship»). Créé dans les années 1940, il compile des informations recueillies à partir d’images satellite et de navires qui se trouvaient sur la même trajectoire qu’un ouragan observé.

Emanuel dit que bien que personne ne remette en question la véracité de ces données, la plupart des professionnels de la météorologie préfèrent ne pas les utiliser pour analyser l’histoire des tempêtes. C’est parce que la méthode standard de projection climatique, bien qu’elle ait fonctionné pendant toutes ces années, laisse encore place à l’erreur.

Fondamentalement, les scientifiques consultent l’histoire pour reconstruire numériquement les routes des navires au cours des 150 dernières années, en les comparant aux trajectoires suivies par les ouragans modernes. Ce faisant, ils stipulent un calcul statistique de la probabilité que les navires rencontrent ou manquent la présence d’une tempête océanique.

Cependant, Emanuel dit que les trajectoires des anciens ouragans – du 17ème siècle, par exemple – peuvent avoir été différentes des tempêtes d’aujourd’hui. De plus, les routes des navires plus anciennes n’ont pas été numérisées, elles peuvent donc avoir été ignorées par la méthode conventionnelle.

« Tout ce que nous savons, c’est que si un changement s’était produit dans l’activité des tempêtes, il n’aurait pas été détectable grâce aux enregistrements historiques numérisés », a déclaré le scientifique. « J’ai donc pensé que, dans ce domaine, il y avait une opportunité de s’améliorer, sans utiliser de données historiques. »

Qu’a fait l’équipe du MIT alors ? Fondamentalement, ils ont « planté des graines d’ouragan ».

Explication : Emanuel et son équipe ont créé un modèle global de variation climatique. Ensuite, ils ont créé plusieurs modèles de petites tempêtes, simulant des ouragans. En combinant les deux modèles, l’équipe a alimenté cette image avec des données réelles des conditions océaniques et atmosphériques. C’est là qu’intervient la partie « graine » : Emanuel a utilisé tout ce panorama pour marquer les endroits où les tempêtes se sont produites, exécutant la simulation complète pour voir quelles « graines » ont entraîné les ouragans.

Dans trois simulations climatiques différentes, ils ont identifié « sans ambiguïté » une augmentation de l’activité dans l’Atlantique Nord. D’autres domaines ont même montré un minimum de changement, mais pas en volume suffisant pour faire une différence dans le calcul statistique.

Le modèle était si précis qu’il a réussi à reproduire, sans être programmé, la période de « sécheresse des ouragans » : au cours des années 1970 et 1980, l’Atlantique Nord a connu une baisse des tempêtes – grâce à l’augmentation de la consommation de combustibles fossiles et à l’utilisation incontrôlée des aérosols de divers types. Au cours de ces années, la région de l’Atlantique s’est refroidie, réduisant l’incidence de ces épisodes climatiques.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Communication Nature.

