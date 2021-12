Les orbiteurs de l’ESA sur Mars peuvent communiquer entre eux via des radios à courte portée

Parmi les robots, sondes, drones et autres équipements qui opèrent sur Mars figurent deux orbiteurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) : le Mars Express (MEX) et l’ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).

Comme l’a révélé l’organisation, les équipes de contrôle de la mission d’exploration de la planète rouge ont maintenant démontré que les radios à courte portée du vaisseau spatial, normalement utilisées pour communiquer avec les véhicules opérant à la surface, peuvent être utilisées ensemble pour sonder l’atmosphère martienne.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) et Mars Express (MEX). Les orbiteurs de l’ESA fonctionneront ensemble. Image : ESA

« Ces radios utilisent les mêmes fréquences et donc, après quelques ajustements intelligents des deux systèmes spatiaux, elles peuvent désormais être utilisées pour échanger des signaux entre elles », explique Daniel Scuka, responsable de la communication pour les opérations spatiales et la sécurité au Centre de Contrôle de mission de l’ESA. « Les ingénieurs ont également déterminé que, pour des raisons techniques, le MEX transmettrait les signaux pendant que le TGO les recevait. »

Selon Scuka, normalement, le MEX attend d’avoir une vue dégagée sur la Terre avant de transmettre ses signaux, afin d’éviter de perturber l’atmosphère martienne. « Mais nous pouvons également utiliser cette interruption, et le fait que nous connaissons très bien les caractéristiques du signal original envoyé par le vaisseau spatial, pour étudier la température, la pression et d’autres propriétés de la tranche d’atmosphère martienne qu’il traverse. »

Cette technique scientifique radio est limitée par le fait que le MEX n’est pas toujours dans une position où son faisceau radio-terre traverse l’atmosphère martienne. De plus, le fait que le vaste espace entre la Terre et Mars, et la propre atmosphère de la Terre, puisse altérer le signal radio rend également les choses difficiles.

« Il peut être difficile de déterminer quels changements étaient dus uniquement à l’atmosphère martienne. Et les deux limitations sont dues au fait que l’antenne qui reçoit le signal est toujours coincée au même endroit – à la surface de la Terre », a expliqué Scuka.

Et si l’antenne qui reçoit le signal radio était également en orbite autour de Mars ?

C’est avec cette question en tête que les scientifiques sont arrivés au travail conjoint entre les deux instruments.

Les satellites autour de la Terre ont déjà utilisé une méthode similaire pour étudier notre atmosphère, et la NASA a mené un test pour prouver qu’un signal radio pouvait être envoyé entre deux orbiteurs martiens à l’aide de son vaisseau spatial Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) en 2007.

Puisque, depuis 2016, l’ESA a également maintenu deux engins spatiaux en orbite autour de Mars, les équipes de contrôle de mission ont commencé à voir si et comment elles pourraient les utiliser pour y gérer une nouvelle science radio.

« Si tous les scénarios possibles où les deux vaisseaux spatiaux peuvent « se voir » sont utilisés, en seulement deux mois, cela dépassera la science produite en 18 ans en utilisant uniquement Mars Express », révèle Scuka. « Bien sûr, les vaisseaux spatiaux sont occupés à faire d’autres travaux importants sur Mars, donc toutes les opportunités ne peuvent pas être utilisées pour la science radio atmosphérique, mais la technique est clairement scientifiquement précieuse », dit-il.

Les batteries de test ont prouvé l’efficacité de la technique

Plus tôt cette année, l’ESA a effectué la première série de tests, en utilisant le signal de « grêle » que le MEX qu’elle avait préinstallé pour communiquer avec le module d’atterrissage qu’elle transportait sur Mars depuis près de deux décennies et qui a été perdu lors de l’atterrissage. , le soi-disant Beagle 2.

Le module d’atterrissage désactivé Beagle2 de l’ESA a été utilisé dans les premiers tests de signal MEX. Image : ESA

Après de longues discussions, tests, planification et préparation, le premier test de la liaison radio MEX-TGO a été achevé et pleinement satisfaisant.

Selon Scuka, des tests supplémentaires ont été effectués jusqu’en août pour mieux comprendre comment planifier et mener des expériences à l’aide de cette nouvelle capacité de « science radio ». « Comme le signal de grêle transportait certaines données, il a rapidement été considéré comme trop bruyant pour être utilisé en science radio », a-t-il expliqué.

Un signal propre sans données serait donc nécessaire, mais ce n’était pas quelque chose que l’unité radio MEX MELACOM avait à disposition. Ainsi, les fabricants originaux de MELACOM QinetiQ ont été contactés pour voir si un tel signal «vide» pouvait être ajouté via un correctif logiciel (une mise à jour).

Après une enquête, ils ont conclu que c’était le cas, et l’unité radio MELACOM de rechange sur Terre a été récupérée du stockage – et le code source de l’assembleur 1750A de l’unité de 18 ans a été ouvert.

De cette façon, la programmation d’un signal vide « porteuse uniquement » a été ajoutée, testée puis envoyée à l’équipe d’exploitation du vaisseau spatial au contrôle de mission de l’ESA à Darmstadt, en Allemagne. « À partir de ce moment-là, le correctif a été chargé plus tard et cela a très bien fonctionné », explique Scuka. « Le résultat final est un signal beaucoup plus clair, mieux adapté à la science radio. »

De nouvelles voies pour la science radio sur Mars

À l’autre extrémité du signal se trouve TGO, pour lequel une équipe d’experts de l’ESA aux Pays-Bas supervise actuellement le développement d’un nouveau logiciel de traitement conçu spécifiquement pour la science radio.

Selon l’agence, des tests supplémentaires sont prévus au deuxième trimestre 2022 pour fournir plus de données pouvant aider à concevoir le nouveau logiciel de traitement.

Ces nouvelles expériences radio sont les premières du genre sur Mars et sont un excellent exemple de la façon dont les équipements existants peuvent trouver des utilisations alternatives à celles prévues par ses concepteurs.

Ils montrent également comment les vaisseaux spatiaux comme le MEX et le TGO valent souvent bien plus que la somme de leurs parties, alors que les équipes de l’ESA et d’autres parties de l’Europe continuent de travailler ensemble pour trouver de nouvelles et précieuses façons de les utiliser pour explorer la planète rouge.

