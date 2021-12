Une étude non publiée révèle que le Tyrannosaurus Rex trouvé aux États-Unis avait une maladie osseuse

Une étude présentée ce mercredi 1er, lors de la réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), a révélé une maladie de l’os mandibulaire chez un Tyrannosaurus Rex découvert aux USA.

Selon les recherches menées par des spécialistes de l’hôpital Charité, un hôpital universitaire affilié à l’Université Humboldt et à l’Université libre de Berlin, en Allemagne, le dinosaure, qui vivait dans l’État américain du Montana, souffrait d’une infection connue sous le nom d’ostéomyélite tumefactive, en le dentaire gauche.

Le Tyrannosaurus Rex exposé au Musée des sciences naturelles de Berlin est l’un des squelettes fossilisés les plus complets de son genre. Image : Mark König / Creative Commons

Ce résultat – jamais atteint auparavant en analyse fossile – a été obtenu grâce à une approche d’imagerie non destructive basée sur une technique appelée tomodensitométrie à double énergie (DECT).

Livré à un musée allemand, le tyrannosaure américain est l’un des deux seuls spécimens de l’espèce en Europe

L’un des dinosaures les plus reconnaissables de la culture populaire aujourd’hui, T. Rex était un énorme dinosaure carnivore qui parcourait ce qui est maintenant l’ouest des États-Unis pendant des millions d’années.

En 2010, un paléontologue commercial travaillant dans le comté de Carter, dans le Montana, a découvert l’un des squelettes les plus complets de l’espèce jamais trouvés. Le squelette fossilisé, qui remonte à environ 68 millions d’années à la fin du Crétacé, a été vendu à un banquier d’investissement, qui l’a surnommé « Tristan Otto ».

D’après le site Physique, « Tristan Otto » a été prêté par le Musée des sciences naturelles de Berlin et est aujourd’hui l’un des deux seuls squelettes originaux de T. Rex dans toute l’Europe.

Lorsqu’il a décidé d’étudier le matériau, Charlie Hamm, un radiologue postdoctoral à l’Université de Berlin qui a dirigé l’étude, a choisi d’employer une technique sans précédent et non invasive.

« DECT implante des rayons X à deux niveaux d’énergie différents pour fournir des informations sur la composition des tissus et les processus pathologiques qui ne sont pas possibles avec les tomodensitogrammes à énergie unique », explique-t-il.

Selon Hamm, la méthode d’imagerie pourrait avoir des applications importantes en paléontologie, comme alternative aux techniques d’évaluation des fossiles qui impliquent la destruction d’échantillons.

Reconstructions par tomodensitométrie (TDM) de la dent gauche. (A) Reconstruction d’images CT conventionnelles à vue latérale montrant des structures anatomiques bien conservées, telles que des dents de remplacement. La flèche indique la masse exophytique focale – la croissance anormale qui dépasse de la surface du tissu – sur la surface ventrale au niveau des 3e à 5e racines de la dent. (B) La carte de matériau calcique basée sur DECT montre une distribution minérale homogène, tandis qu’en (C) la carte de matériau fluoré montre une accumulation importante de minéraux au centre de la masse exophytique et des racines dentaires adjacentes (tête de flèche). Image : RSNA et Charlie Hamm, MD

« Notre hypothèse est que le DECT pourrait permettre la décomposition quantitative de matériaux non invasifs à base d’éléments et ainsi aider les paléontologues dans la caractérisation de fossiles uniques », a déclaré le chercheur.

Il explique que la technique lui a permis de surmonter les difficultés précédemment identifiées de scanner la dent gauche de la mandibule de « Tristan Otto ». La haute densité de la pièce était particulièrement difficile, car la qualité de l’image CT est connue pour être biaisée ou mal représentée sur les structures tissulaires lorsque l’on regarde des objets très denses.

À l’inspection visuelle et à la tomodensitométrie, la dent gauche montrait un épaississement et une masse à sa surface qui s’étendait jusqu’à la racine d’une des dents. Le DECT a détecté une accumulation significative de l’élément fluor dans la masse, une constatation associée à des zones de densité osseuse réduite. La masse et l’accumulation de fluorure appuyaient le diagnostic d’ostéomyélite tumefactive.

La méthode est prometteuse dans une grande variété d’applications

« Bien qu’il s’agisse d’une étude de validation de principe, l’imagerie DECT non invasive qui fournit des informations structurelles et moléculaires sur des objets fossiles uniques a le potentiel de répondre à un besoin non satisfait en paléontologie en empêchant la défragmentation ou la destruction », a expliqué Hamm.

« L’approche DECT est prometteuse dans d’autres applications paléontologiques telles que la détermination de l’âge et la différenciation des vrais os des répliques », a ajouté Oliver Hampe, scientifique principal et paléontologue des vertébrés au Musée des sciences naturelles de Berlin.

Avec l’aide de Hamm et de son équipe, des scientifiques du département de génie biomédical de l’Université de l’Illinois, aux États-Unis, ont pu effectuer une analyse tomographique similaire sur le célèbre T. Rex « Sue » qui est hébergé dans le champ de Chicago. Musée.

«Avec chaque projet, notre réseau de collaboration s’est développé et a évolué pour devenir un véritable groupe multidisciplinaire d’experts en géologie, minéralogie, paléontologie et radiologie, soulignant le potentiel et la pertinence des résultats pour différents domaines scientifiques», se félicite le responsable de l’étude.

