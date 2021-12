Une nouvelle espèce de tigre à dents de sabre est découverte grâce à une pièce qui était déjà dans un musée

Un étudiant diplômé de l’Université de l’Oregon, aux États-Unis, a découvert une nouvelle espèce de tigre à dents de sabre – classé comme eusmilus adelos – grâce à un fossile exposé depuis des décennies au Smithsonian Museum of Natural History.

Le fossile était exposé par l’institution depuis des décennies, mais a finalement été retiré de son exposition en 2017. C’est à ce moment-là que Paul Barrett, l’étudiant universitaire en question, a réussi à y accéder pour une analyse plus approfondie.

Lire aussi

Une nouvelle espèce de tigre à dents de sabre défie le consensus scientifique sur l’évolution des félins préhistoriques (Image : Université de l’Oregon/Courtoisie)

Selon le dossier, l’animal avait des dents longues et pointues – comme on pourrait s’y attendre d’un tel être – mais dans ce cas, les dents étaient considérablement plus grandes que la moyenne, étant donné que le fossile remonte à 33 millions d’années. La tête est également plus proéminente, confirmant qu’il s’agit d’une nouvelle espèce de tigre à dents de sabre.

« À l’époque où il vivait, cet animal était considérablement plus gros que la moyenne », a déclaré Barrett, comparant sa découverte à la taille d’un lion moderne.

Selon le papier écrit par l’étudiant, le eusmilus adelos il fait partie des nimravides, également connus sous le nom de « fausses dents de sabre ». Fondamentalement, les nimravides sont un brin évolutif parallèle aux smilodons – ce sont les tigres les plus célèbres. Grosso modo : ce ne sont pas le même type d’animal, mais ils sont apparentés. Les Nimravides, cependant, étaient généralement plus petits – environ la taille d’un lynx ou d’un puma.

« Historiquement, notre idée sur les nimravides est qu’ils ont évolué pour avoir des dents plus évidentes jusqu’à ce qu’ils s’éteignent, laissant la place aux smilodons à venir », a déclaré Barrett.

Cependant, la nouvelle espèce remet en cause cette compréhension : la eusmilus adelos il a… eh bien… tout est plus gros. En plus des dents et du crâne, les pattes sont plus épaisses et le tronc plus allongé. Cela a amené Barrett à repenser la trajectoire évolutive de l’espèce : il dit que les nimravides se sont divisés en deux sous-groupes avant l’extinction – l’un avec des dents plus saillantes, l’autre qui a évolué pour devenir quelque chose qui ressemble davantage au chat moderne.

L’idée est logique, étant donné que la même chose se produirait des millions d’années plus tard : les smilodons se sont également divisés en groupes distincts, l’un d’eux ayant une dentition différente, par exemple.

En gros, la compréhension renverse notre impression de nimravides. Auparavant, on croyait qu’ils ressemblaient à des « chats ». En fait, les chats leur ressemblent.

ô papier avec les conclusions détaillées a été publiée dans la revue Rapports scientifiques.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !