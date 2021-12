Nous savons maintenant ce qui cause les rares caillots avec le vaccin Astrazeneca

Ceci a été découvert par une équipe de recherche internationale qui a démontré l’existence d’une interaction électrostatique entre le facteur plaquettaire 4 (PF4) et l’adénovirus utilisé comme vecteur du vaccin.

Il y aurait plus d’éléments mais un déclencheur précis derrière les rares cas de thrombose après la vaccination anti-Covid. Ceci est suggéré par une équipe de recherche internationale qui a montré comment une protéine sanguine, le facteur plaquettaire 4 (PF4), est attirée comme un aimant par l’adénovirus, l’un des principaux composants des vaccins vecteurs viraux. Le facteur plaquettaire 4, expliquent les chercheurs, peut former des complexes stables avec l’adénovirus et déclencher la formation de caillots cliniquement pertinents.

« L’adénovirus a une surface extrêmement négative et le facteur plaquettaire 4 est extrêmement positif. Donc les deux s’accordent assez bien – dit au BBC Le professeur Alan Parker, l’un des auteurs de la recherche -. Nous avons pu démontrer le lien entre les armes clés de l’adénovirus et le facteur plaquettaire 4. Ce que nous avons est la cause sous-jacente, le déclencheur, mais il y a plusieurs autres étapes qui doivent se produire ensuite.« . L’étude a été publiée dans la revue Avancées scientifiques.

Les chercheurs pensent que cette interaction peut déclencher un mécanisme immunitaire, qui devra être confirmé par d’autres études, selon lequel le corps commence à attaquer le facteur plaquettaire 4 après l’avoir confondu avec une partie de l’adénovirus étranger auquel il est lié. Les anticorps libérés dans le sang s’agrègent ensuite au facteur plaquettaire 4 dans les plaquettes, déclenchant la formation de caillots sanguins dangereux. Ce phénomène, également connu sous le nom de thrombose du syndrome de thrombocytopénie induite par le vaccin (STT), a été lié à 73 décès sur près de 50 millions de doses d’Astrazeneca administrées au Royaume-Uni.

« On n’aurait jamais pu prédire que cela arriverait, avec n’importe quel studio, car les possibilités sont incroyablement petites. Nous devons avoir une idée plus précise du nombre de vies que ce vaccin a sauvéesDit le professeur Parker.

Les données d’Astrazeneca indiquent que le vaccin anglo-suédois a sauvé plus d’un million de vies dans le monde et évité 50 millions de cas de Covid. Un porte-parole de la société pharmaceutique a souligné que ceux qui contractent la maladie ont un risque de thrombose beaucoup plus élevé que ceux qui se font vacciner, et que les raisons de ces rares cas de thrombose n’ont pas encore été établies. Le développeur du vaccin, l’Université d’Oxford, a refusé de commenter la recherche.