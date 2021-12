Un trou noir étrangement massif est découvert au cœur de la galaxie Lion I

Contrairement à la plupart des galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée, Lion I n’a pas beaucoup de matière noire, et c’est pour cette caractéristique qu’il a été choisi comme objet d’étude par les scientifiques d’Austin.

Les chercheurs ont analysé comment la densité de la matière noire de Lion I change des bords extérieurs au centre de la galaxie naine. Pour ce faire, ils ont mesuré leur attraction gravitationnelle sur les étoiles : plus les étoiles se déplacent vite, plus la matière est piégée dans leurs orbites.

Tout d’abord, l’équipe a voulu savoir si la densité de matière noire augmente vers le centre de la galaxie. En outre, ils voulaient également savoir si la mesure de leur profil correspondrait aux précédentes effectuées à l’aide de données de télescopes plus anciens combinées à des modèles informatiques.

Dirigée par la récente doctorante de l’UT Austin, María José Bustamante, l’équipe comprenait les astronomes Eva Noyola, Karl Gebhardt et Greg Zeimann, également de l’UT, ainsi que des collègues de l’Institut Max Planck de physique extraterrestre (MPE), en Allemagne.

Pour faire les observations, ils ont utilisé le VIRUS-W, un instrument spécifique à un télescope de 2,7 mètres appelé Harlan J. Smith à l’observatoire McDonald.

Le télescope Harlan J. Smith de 2,7 mètres à l’observatoire McDonald à UT Austin. Image : Observatoire McDonald – Divulgation

Lion I a un trou noir proportionnellement aussi massif que ceux de la Voie lactée

Lorsque l’équipe a introduit ses données améliorées et ses modèles sophistiqués dans un superordinateur du centre de calcul avancé de l’UT Austin, elle a obtenu un résultat surprenant.

« Vous avez une toute petite galaxie qui tombe dans la Voie lactée, et son trou noir est presque aussi massif que ceux de la Voie lactée elle-même. Le rapport de masse est absolument énorme », a révélé Gabhardt. « La Voie lactée est dominante ; Le trou noir de Lion I est presque comparable. Ce résultat est sans précédent.

Selon les chercheurs, la région centrale dense de la galaxie Leo I était pratiquement inexplorée dans les études précédentes, qui se concentraient sur les vitesses des étoiles individuelles. L’étude actuelle a montré que pour les quelques vitesses qui ont été prises dans le passé, il y avait une tendance à des vitesses faibles. Ceci, à son tour, a diminué la quantité déduite de matière enfermée dans leurs orbites.

Les nouvelles données étant concentrées dans la région centrale, elles ne sont pas affectées par ce biais. De cette façon, selon les scientifiques, la quantité de matière enfermée dans les orbites des étoiles a grimpé en flèche.

De nouvelles pistes de recherche pourraient émerger de ces résultats.

« Cette découverte pourrait miner la compréhension de l’évolution galactique par l’astronomie, car il n’y a aucune explication à ce type de trou noir dans les galaxies sphéroïdales naines », a déclaré Bustamante.

Selon Gebhardt, le résultat est d’autant plus important que les astronomes utilisent des « galaxies sphéroïdales naines » comme Lion I depuis 20 ans pour comprendre comment la matière noire se répartit en leur sein.

Ce nouveau type de fusion de trous noirs donne également aux observatoires d’ondes gravitationnelles un nouveau signal pour la recherche. « Si la masse du trou noir Leo I est élevée, cela pourrait expliquer comment les trous noirs se développent dans les galaxies massives », a déclaré Gebhardt. « C’est parce qu’au fil du temps, alors que de petites galaxies comme Lion I tombent dans des galaxies plus grandes, le trou noir de la plus petite galaxie fusionne avec celui de la plus grande galaxie, augmentant sa masse. »

Construit par une équipe MPE en Allemagne, le VIRUS-W est actuellement le seul instrument au monde capable d’effectuer ce type d’étude du profil de la matière noire. Cependant, le télescope géant de Magellan (GMT) – co-fondé par UT Austin – en construction au Chili a également été conçu en partie pour cela.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !