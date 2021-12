Une étude prouve que d’anciennes empreintes de pas en Tanzanie appartiennent en réalité à des humains

Un petit débat a finalement été résolu par une nouvelle étude anthropologique, qui a confirmé que les anciennes empreintes de pas à Laetoli, en Tanzanie, avaient bien été faites par un humain – un ancien hominidé, en particulier.

Au moment de leur découverte en 1978, les empreintes de pas avaient déjà été classées comme humaines, remontant à 3,7 millions d’années. Cependant, d’autres empreintes de pas trouvées à l’extérieur du site archéologique mais suffisamment proches pour susciter le doute en 1976 ont fait soupçonner qu’elles appartenaient toutes à un ancien type d’ours.

Image de l’ancienne empreinte en Tanzanie et comparaison dans le soi-disant « Sitio G » : les différences à l’avant des pieds montrent que l’image de gauche appartient à un hominidé et non à un ours (Image : Jeremy DeSilva/Eli Burakian/Dartmouth/Reproduction)

Enfin, mettant les questions au repos, le professeur adjoint Ellison McNutt de l’Université de l’Ohio a réévalué l’ensemble d’empreintes de 1978, en étudiant spécifiquement la biomécanique des anciens mouvements d’hominidés et en comparant les données avec l’anatomie des mouvements de divers animaux – y compris les ours et les chimpanzés – pour comprendre comment les os du talon se comportent lorsqu’ils touchent le sol (le nom technique pour cela est « locomotion plantigrade », d’ailleurs).

« Compte tenu des preuves croissantes de la diversité des espèces autour des archives fossiles d’hominidés vieux de 30 ans, ces empreintes méritaient un deuxième regard », a-t-elle commenté.

Tout le problème réside dans les différences entre les deux séries d’empreintes : l’enregistrement humain est collectivement accepté comme appartenant au Australopithèque afarensis, la même espèce d’hominidés à laquelle appartient la célèbre « Lucy ». Mais les empreintes découvertes deux ans plus tôt étaient si différentes que certains chercheurs pensaient qu’il s’agissait d’un jeune ours, qui se déplace normalement sur ses pattes arrière, comme s’il s’agissait d’un animal bipède.

Afin de lever ce doute, McNutt, avec son équipe, a comparé les anciennes empreintes de pas à des décors contemporains considérant les ours noirs (ursus américain), les chimpanzés (pan troglodytes) et les humains modernes (homo sapiens).

« Quand les ours marchent, ils utilisent des marches très ouvertes, se balançant d’avant en arrière », a déclaré le co-auteur Jeremy DeSilva, professeur agrégé d’anthropologie à l’Université de Dartmouth. « Ils ne peuvent pas marcher avec un ‘trot’ similaire à ce qui a été vu à Laetoli, en Tanzanie, car leur musculature et la forme de leurs genoux ne permettent pas ce type de mouvement ou d’équilibre. »

En d’autres termes, les empreintes différenciées appartiennent bien à un hominidé, d’autant plus que les ours noirs utilisés dans la comparaison ne pouvaient pas continuer à marcher sur deux pattes très longtemps, revenant effectivement à un support à quatre membres – mais pas de jeu. les empreintes d’un quadrupe (quatre pattes) ont été identifiées dans les fossiles.

Étrangement, McNutt a identifié que l’empreinte de l’hominidé utilisait un trot connu sous le nom de « passage pour piétons », où une jambe avance et croise le chemin de l’autre (imaginez les marches d’un modèle de super piste, avec ses jambes se déplaçant en diagonale vers le lieu de juste d’avant en arrière).

« Bien que les humains ne croisent normalement pas leurs pas, ce mouvement peut se produire lorsqu’un individu essaie de rétablir son équilibre », a déclaré McNutt. « Les anciennes empreintes de pas en Tanzanie pourraient être le résultat d’un hominidé marchant dans une zone inégale. »

D’accord, mais qu’en est-il des chimpanzés ?

Eh bien, les primates ont des talons très étroits par rapport au cou-de-pied – relativement similaire aux jeunes ours et à l’homme moderne – mais pas au cou-de-pied. Australopithèque afarensis, qui avait des pieds à talons très larges, semblables aux anciennes empreintes de pas de la Tanzanie.

De plus, ces empreintes montraient un gros orteil et un « index » plus allongé – si c’est ce que nous pouvons appeler le deuxième orteil. Cette caractéristique est commune aux primates et aux humains, mais pas aux ours. Par critères d’élimination, seul l’hominidé restait propriétaire des marques.

« Grâce à cette recherche, nous avons maintenant des preuves concluantes que les anciennes empreintes de pas sur le site de la Tanzanie appartenaient à différentes espèces d’hominidés marchant sur deux jambes, mais avec des pas différents sur des formes de pied différentes », a déclaré DeSilva. « Nous avons juste besoin de redécouvrir ces merveilleuses marques et de faire une analyse plus détaillée pour en arriver là. »

