Bientôt, 1 point lumineux sur 15 dans le ciel sera un satellite – et pourquoi est-ce un problème ?

Une enquête publiée au format pré-imprimé sur la plate-forme arXiv, et déjà acceptée pour publication par la revue scientifique The Astronomical Journal, révèle des prédictions sur ce que sera le ciel nocturne si les entreprises de satellites continuent au rythme actuel d’activité, sans aucune réglementation. correct.

Selon l’auteur de l’étude Samantha Lawler, Ph.D. en astronomie de l’Université de la Colombie-Britannique, Canada, si les choses continuent comme elles sont, bientôt un point lumineux sur 15 dans le ciel sera un satellite, et non une étoile. « Ce sera dévastateur pour la recherche en astronomie et changera complètement le ciel nocturne dans le monde », déplore Lawler.

Pour découvrir à quel point le ciel sera affecté par la lumière du soleil réfléchie par les mégaconstellations satellitaires prévues, l’équipe dirigée par des scientifiques a construit un modèle informatique open source pour simuler la luminosité de ces satellites vue de différents endroits sur Terre, à différents moments de la nuit. , à différentes saisons. « Nous avons également créé une application Web simple basée sur cette simulation », a déclaré Lawler dans un article qu’il a écrit pour le site Web The Conversation.

La luminosité des satellites entrave les observations astronomiques

Selon le chercheur, le modèle utilise 65 000 satellites sur les orbites occupées par quatre sociétés : SpaceX Starlink et Amazon Kuiper (États-Unis), OneWeb (Royaume-Uni) et StarNet/GW (Chine). Elle explique que la simulation a été calibrée par rapport aux mesures du télescope des satellites Starlink, car ce sont les plus nombreuses.

Les satellites Starlink ont ​​été utilisés comme référence pour créer un modèle informatique pour l’enquête. Image : Aleksandr Morrisovich/

« Nos simulations montrent que, du monde entier, à toutes les stations, il y aura des dizaines à des centaines de satellites visibles pendant au moins une heure avant le lever et après le coucher du soleil », a déclaré Lawler.

Elle révèle que les endroits les plus durement touchés sur Terre sont ceux situés à 50 degrés au nord et au sud de la planète, à proximité de villes comme Londres, Amsterdam, Berlin, Prague, Kiev et Vancouver. « Au solstice d’été, à ces latitudes, il y aura environ 200 satellites visibles à l’œil nu toute la nuit », suppose l’étude.

Il y a quelques années, Lawler a analysé la dynamique orbitale de la ceinture de Kuiper, une région de petits corps au-delà de Neptune. « Mes recherches reposent sur une imagerie à grand champ et à longue exposition pour découvrir et suivre ces minuscules corps et en apprendre davantage sur l’histoire de notre système solaire. »

Selon elle, les observations au télescope, qui sont au cœur de la plupart des études de l’univers, « sont sur le point de devenir beaucoup, beaucoup plus difficiles en raison du développement non régulé de l’espace ».

Alors que les astronomes du monde entier élaborent des stratégies d’atténuation, ces tactiques nécessiteront du temps et des efforts qui, de l’avis de Lawler, devraient être payés par les sociétés de satellites.

Les mégaconstellations satellitaires augmentent le flux de déchets spatiaux

« Starlink Internet peut sembler moins cher que d’autres options rurales, mais c’est parce que beaucoup de coûts sont déchargés. L’un des coûts immédiats est la pollution de l’air causée par les centaines de lancements de fusées nécessaires pour construire et entretenir ce système », explique Lawler.

Cela représente un grave problème causé non seulement par le réseau de satellites de SpaceX, mais aussi par toutes les autres mégaconstellations : l’augmentation des déchets spatiaux. «Chaque déploiement de satellite jette des corps de fusée et d’autres débris sur l’orbite terrestre basse déjà encombrée, augmentant le risque de collision. Une partie de ces débris spatiaux finira par retomber sur Terre, et les zones du globe avec les plus fortes densités de satellites aériens seront également plus susceptibles d’être littéralement impactées », prévient le chercheur.

Selon Lawler, SpaceX prévoit de remplacer chacun des 42 000 satellites Starlink après cinq ans d’exploitation. Cela nécessitera de désorbiter en moyenne 25 satellites par jour, ce qui correspond à environ six tonnes de matériel.

Le chercheur pense qu’une régulation plus efficace peut atténuer le problème du flux élevé de satellites en orbite terrestre. NIMEDIA/

« La masse de ces satellites ne disparaîtra pas – elle se déposera dans la haute atmosphère », explique l’astronome. « Comme les satellites sont principalement composés d’alliages d’aluminium, ils peuvent former des particules d’alumine lorsqu’ils se vaporisent dans la haute atmosphère, détruisant potentiellement l’ozone et provoquant des changements de température mondiale. »

Cela n’a pas encore été étudié en profondeur car, selon Lawler, l’orbite terrestre basse n’est actuellement soumise à aucune réglementation environnementale. « Actuellement, l’orbite terrestre basse, où tous ces satellites doivent opérer, est presque totalement non réglementée. Il n’y a pas de règles sur la pollution lumineuse, la pollution de l’air au lancement, la pollution de l’air de rentrée ou les collisions de satellites.

Nous ne devrions pas avoir à choisir entre l’astronomie et Internet, selon un chercheur

Malgré tout cela, les entreprises lancent constamment des satellites à un rythme de plus en plus effréné, selon les recherches de Lawler, qui garantissent que « les dommages qu’ils causent au ciel nocturne, à l’atmosphère et à la sécurité de l’orbite terrestre basse ne seront pas dissous même si les opérateurs faire faillite ».

Pour le scientifique, il ne fait aucun doute que les internautes ruraux et éloignés, dans de nombreux endroits, ont été laissés pour compte par le développement des infrastructures de réseau. Cependant, elle pense qu’il existe de nombreuses autres options de livraison Internet qui n’entraîneront pas des coûts aussi extrêmes.

« Avec la coopération, plutôt que la concurrence entre les sociétés de satellites, nous pourrions en avoir beaucoup moins en orbite. En changeant la conception des satellites, ils pourraient avoir une luminosité beaucoup plus faible, causant moins d’impact sur le ciel nocturne », propose Lawler, estimant que « nous ne devrions pas avoir à faire un choix entre l’astronomie et Internet ».

« Mais sans réglementation qui imposent ces changements, ou sans une forte pression des consommateurs indiquant l’importance du ciel nocturne, notre vision des étoiles changera bientôt pour toujours », explique le chercheur.

