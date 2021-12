L’étoile « physiquement impossible d’exister » est observée pour la première fois

Un nouveau type d’étoile, appelé » naine blanche de masse extrêmement faible » (ou simplement » ELM « ) a été observé pour la première fois par des astronomes du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Une telle étoile n’était, jusqu’alors, l’objet d’une théorie que parce qu’elle était supposée être physiquement impossible à exister, puisque son âge la rendrait plus vieille que l’univers lui-même.

L’étoile a un caractère binaire, c’est-à-dire deux étoiles en orbite autour d’un centre commun, où le primaire est plus brillant et le secondaire moins visible. En l’espèce, Kareem El-Badry, chercheur postdoctoral à l’institution et auteur de papier qui détaille la découverte, affirme qu’il s’agit du « chaînon manquant dans les modèles de formation d’étoiles binaires que nous avons toujours recherchés ».

Les systèmes stellaires binaires peuvent conduire à la création d’étoiles de masse extrêmement faible, un type d’étoile n’existant jusqu’à présent qu’en théorie car elle est plus ancienne que l’univers lui-même (Image : Tomasz Adamski/)

El-Badry explique que lorsqu’une étoile meurt, elle se transforme généralement en une naine blanche ordinaire – un objet extrêmement dense qui est essentiellement le noyau d’une étoile après avoir brûlé tout son carburant. Dans des situations extrêmement rares, cependant, cette étoile peut devenir un ELM, un type de naine blanche avec moins d’un tiers de la masse de notre Soleil.

Les ELM posent un problème difficile à résoudre : selon notre compréhension des calculs astronomiques, chaque étoile de ce type doit avoir plus de 13,8 milliards d’années – un nombre qui les rendrait plus vieilles que l’univers lui-même et, par conséquent, physiquement inexplicables. .

Pour cette raison, les ELM ont toujours existé dans le domaine théorique, mais jamais dans le domaine pratique. Les experts disent qu’une naine blanche ordinaire pourrait atteindre l’état ELM à un rythme accéléré si elle trouvait une étoile compagne pour former un système binaire. De cette façon, la force gravitationnelle du compagnon pourrait « ronger les bords » de l’autre étoile, ce qui en ferait un ELM au fil des ans.

Mais ce scénario n’est pas sans erreur : notre Soleil a été observé en train d’effectuer des mouvements d’accrétion vers des naines blanches, mais les ELM n’ont pas été détectés à partir de cela. De toute évidence, le Soleil n’est pas un système binaire, mais son approche progressive pourrait générer une influence sur les étoiles proches en raison de son attraction gravitationnelle.

« L’univers n’est tout simplement pas assez vieux pour produire de telles étoiles par le biais d’une évolution stellaire normale », a déclaré El-Badry.

À l’aide de nouvelles données collectées par l’observatoire spatial Gaia de l’ESA, El-Badry a alors décidé de rechercher des signes du moment de transition stellaire – ​​quand une naine blanche se transforme en un ELM (une phase connue sous le nom de « variable cataclysmique évoluée »), surveillant la comportement de 21 candidats. Ce qui a très bien fonctionné au final :

« 100% des candidats constituaient ce genre de ‘star pré-ELM’ que nous recherchions », a-t-il déclaré. « Ils étaient plus gonflés et gonflés que les ELM, et ils avaient plus la forme d’un œuf parce que l’attraction gravitationnelle de leurs étoiles compagnes déforme la forme sphérique. »

Décomposition en nombre : Sur les 21 étoiles binaires analysées, 13 perdaient encore de la masse au profit de leurs compagnons, tandis que huit d’entre elles n’avaient plus plus de masse à perdre et se sont avérées plus chaudes que les variables précédentes.

Maintenant, il continuera à regarder les 21 étoiles sélectionnées, ainsi que les 29 autres candidats sélectionnés, pour confirmer la répétition du processus.

