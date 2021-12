D’anciens signes d’eau sont découverts dans la région nord de Mars

Un candidat au doctorat de l’Université de l’Arizona a trouvé d’anciens signes d’eau dans Terre d’Arabie, au nord de Mars, dans le cadre d’un effort de recherche collaboratif qui implique également la NASA et l’Université Johns Hopkins.

Terre d’Arabie est une région un peu plus grande que notre continent européen, située au nord de Mars. La zone est remplie de cratères, de caldeiras volcaniques, de canyons et de roches sédimentaires – ces dernières, au centre de l’étude signée par Ari Koeppel et publiée dans la revue scientifique géologie.

Les formations rocheuses de certaines parties de Mars ont une caractéristique sédimentaire, c’est-à-dire qu’à un moment donné dans un passé plus lointain, elles se trouvaient dans un environnement avec de l’eau (Image : Lubo Ivanko/)

« Nous étions particulièrement intéressés par la surveillance des roches de surface sur Mars pour mieux comprendre les environnements anciens – d’il y a trois ou quatre milliards d’années – et également découvrir si à l’époque, il pourrait y avoir des conditions climatiques qui facilitaient la vie à la surface. » a déclaré Koeppel. « Nous voulions savoir s’il pouvait y avoir de l’eau à un degré stable, comme l’atmosphère et la température de surface. »

Selon le spécialiste, l’équipe a étudié les possibilités « d’inertie thermique » de divers objets. Fondamentalement, cela fait référence à la capacité de perdre de la chaleur très rapidement (comme avec des grains de sable ou de poussière) ou plus lentement (comme avec des roches). En analysant les températures de surface, Koeppel et le reste de l’équipe ont pu déterminer si un matériau était plus lâche, s’érodait plus rapidement et se refroidissait donc plus rapidement.

De là, ils ont utilisé des instruments d’analyse à distance présents dans les orbiteurs et les satellites. « Comme les géologues sur Terre, nous nous tournons vers les roches pour démêler l’histoire des environnements passés », a déclaré Koeppel. « Dans le cas de Mars, nous sommes plus limités. Nous ne pouvons pas simplement nous rendre personnellement sur un rocher et prélever un échantillon – nous dépendons assez des données satellitaires, et chaque satellite possède un ensemble d’instruments différent. Chacun de ces instruments a un rôle pour nous aider à décrire les roches à la surface observées.

Sur la base de ces données, l’équipe a pu analyser l’inertie thermique et les preuves d’érosion des roches martiennes, constatant que les dépôts observés étaient beaucoup moins cohérents qu’on ne le pensait auparavant, ce qui signifie que cet environnement n’avait eu d’eau que pendant une période beaucoup plus courte de temps que la moyenne du reste de la planète. Koeppel dit que ce serait normalement un « seau d’eau froide » – pardonnez le jeu de mots – car la plupart des gens ont tendance à penser que plus l’eau reste longtemps, plus il y a de chances qu’elle ait abrité la vie à tout moment.

« Mais pour nous, cependant, c’est très intéressant car cela soulève un certain nombre de nouvelles questions », a déclaré le doctorant. « Quelles sont les conditions qui ont permis à l’eau d’y survivre même pendant une courte période? Se pourrait-il qu’il y ait eu des glaciers qui ont fondu plus vite à cause d’inondations massives ? Y avait-il un système similaire aux eaux souterraines qui s’échappait rapidement à la surface puis redescendait ? »

Ce sont toutes des questions qui nécessitent des recherches plus approfondies pour trouver une réponse. Mais ils mettent en évidence une différence intéressante entre les climats possibles sur Mars. Le cratère de Jezero, par exemple, abritait autrefois un immense lac, ce qui suggère que l’eau reste longtemps, contrairement à cette zone au nord.

Comprendre ces différences par rapport aux climats anciens peut nous aider à déterminer une image plus précise de ce à quoi ressemblait Mars il y a des milliards d’années.

