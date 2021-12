La NASA reprogramme la sortie dans l’espace au 2/12 après un avertissement de naufrage

La NASA a confirmé une nouvelle date pour une sortie dans l’espace de la Station spatiale internationale (ISS) initialement prévue pour hier (30), déclarant qu’après l’alerte au naufrage, Thomas Marshburn et Kayla Barron sortiront de l’ISS le 2 décembre. , jeudi prochain, pour changer un système d’antenne. L’agence américaine n’a pas communiqué l’heure précise de début de la randonnée.

L’occasion marquera la cinquième « tournée » de Marshburn, mais ce sera la première de Barron. Lundi en fin de journée (29), la NASA a décidé de reporter l’occasion afin de préserver la sécurité des astronautes après que l’ISS a émis une alerte de débris – des débris spatiaux – qui naviguaient en orbite près de la station.

Les astronautes Thomas Marshburn et Kayla Barron feront une sortie dans l’espace pour échanger un système d’antenne externe de la Station spatiale internationale (ISS) (Image : NASA/Autorisation)

« Après avoir reçu des informations supplémentaires sur le signalement tardif de débris lundi dernier[29[laNASAadéterminéquel’orbitedumatériauneprésenteaucunrisquepourunerandonnéeprogramméepourThomasMarshburnetKaylaBarronoumêmepourlesopérationsdel’ISS »indiqueunextraitducommuniqué« Retarderlasortiedansl’espaceadonnéàlaNASAl’occasiond’évaluerlerisqued’alerteauxdébris »[29[aNASAdeterminouqueaórbitadomaterialnãoofereceriscoaumacaminhadaagendadaparaThomasMarshburneKaylaBarronoumesmoparaasoperaçõesdaISS”diztrechodocomunicado“AdiaracaminhadaespacialtrouxeàNASaumaoportunidadedeavaliaroriscodoalertadedetritos”

Le problème des débris flottant dans l’espace est un problème qui a toujours inquiété les agences spatiales et les entreprises du monde entier, mais qui devient de plus en plus évident grâce aux événements récents. Il est important de se rappeler que tous les débris se déplacent à une vitesse orbitale : 28 000 km/h. En conséquence, même la plus petite des particules, comme un flocon de peinture provenant de l’extérieur d’une fusée, peut faire beaucoup de dégâts si elle entre en collision avec l’ISS, encore plus si elle rencontre un astronaute.

Récemment, un test militaire effectué par le gouvernement russe a tiré un missile sur un satellite soviétique déclassé, générant plus de 1 500 débris dans l’espace et aggravant le problème des débris spatiaux.

D’autre part, le lancement continu de nouveaux satellites pour l’observation, la connexion Internet et d’autres fins finit également par aggraver le problème : à lui seul SpaceX a déjà lancé près de deux mille satellites pour sa plateforme en ligne Starlink – et la volonté de l’entreprise est de positionner une constellation 12 mille satellites.

La situation est à un point si préoccupant que les estimations disent que la Terre, comme Saturne, est sur le point de gagner son propre anneau planétaire : la différence est que le nôtre sera fait de déchets.

Des entreprises comme Privateer, fondée par l’ancien fondateur d’Apple, Steve Wozniak, cherchent à développer des technologies qui minimisent le problème des déchets spatiaux. Dans le même temps, des études testent l’utilisation d’électro-aimants pour ramasser des objets plus petits, et la Chine envisage même des solutions militaires contre les déchets spatiaux.

