La Russie porte de graves accusations contre l’astronaute américain et les révoltes américaines

En Russie, les procédures judiciaires ont des procédures différentes, selon le site d’information RIA Novosti. Les résultats des enquêtes sont transmis à la police pour permettre aux autorités de décider d’engager ou non des poursuites pénales. Le pays n’a pas de système de grand jury comme les États-Unis, où les enquêteurs remettent leurs preuves aux procureurs, qui décident s’il y a lieu de porter des accusations.

Bien que les détails de l’enquête n’aient pas été divulgués, il existe des soupçons sur ce qui aurait pu conduire à l’orifice de 2 mm de large, qui aurait pu dépressuriser l’ISS en moins de deux semaines s’il n’avait pas été immédiatement détecté.

Une attaque de micrométéoroïdes fut l’une des premières hypothèses, qui fut rapidement écartée. Certains médias russes ont rapporté à l’époque que le trou était causé par un défaut de fabrication ou de test, ce qui semble être la théorie la plus plausible.

Cependant, des sources gouvernementales russes ont répandu des rumeurs infondées selon lesquelles peut-être un astronaute de la NASA avait intentionnellement percé le trou. L’équipage du module Soyouz MS-09 était composé du cosmonaute russe Sergueï Prokopyev, de l’Allemand Alexander Gerst, de l’Agence spatiale européenne (ESA), et de l’Américaine Serena Auñón-Chancellor (sur laquelle pèse l’accusation).

Serena Auñón-Chancellor, médecin, ingénieure et ancienne astronaute américaine, est accusée par la Russie d’avoir endommagé un module spatial. Image : NASA/Aubrey Gemignani

En avril de cette année, l’agence de presse TASS – le service de communication officiel de l’État russe – a rapporté, sans preuve, qu’Auñón-Chancellor avait « une crise psychologique aiguë » après avoir subi un cas de thrombose veineuse profonde dans l’espace. Pendant l’épidémie, elle aurait fait le trou pour tenter d’accélérer son retour sur Terre. La nouvelle a été rapidement démentie par la NASA.

Maintenant, avec l’annonce de la fin de l’enquête, une autre théorie du complot a été lancée. Dans l’article de RIA Novosti, il y a des rapports selon lesquels Auñón-Chancellor a peut-être fait le trou « à cause du stress après une relation amoureuse ratée avec un autre membre d’équipage ».

Considérant qu’en plus des trois membres de l’équipage Soyouz, ils avaient à l’époque trois autres astronautes à bord de l’ISS (deux de la NASA) et qu’Auñón-Chancellor était la seule femme du groupe, cette accusation non fondée n’est pas qu’une autre tour de l’affrontement entre les deux pays, mais aussi un cas flagrant de machisme flagrant – ce qui est un coup bas.

Il est important de souligner, une fois de plus, que le contenu réel du document envoyé pour analyse par les autorités policières n’a pas été révélé, on ne sait donc pas si, en fait, ces accusations y sont contenues.

Pourtant, la NASA a de nouveau exprimé son indignation, déclarant avec véhémence que ces attaques contre l’astronaute sont sans fondement. « Ces attaques sont fausses et manquent de crédibilité », a déclaré à ArsTechnica l’administrateur de l’agence, Bill Nelson. « Je soutiens pleinement Serena et tous nos astronautes. »

Selon Ars, ces attaques sont en fait fausses. Au moment de l’incident, l’équipe technique de la NASA responsable de l’ISS a pu déterminer immédiatement l’emplacement précis des astronautes américains à bord de la station avant que la fuite ne se produise – et au moment où elle a commencé.

Aucun d’entre eux n’était proche du segment russe où le véhicule Soyouz était amarré, une information partagée par les autorités américaines avec le gouvernement russe à l’époque.

Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont détériorées ces derniers temps

Cette dernière provocation – les responsables de l’agence et les avocats d’Auñón-Chancellor sont furieux contre les accusations – est arrivée à un moment dangereux. Après que l’armée russe a détruit son propre satellite, Cosmos 1408, dans le cadre d’un test anti-satellite au début du mois, les astronautes à bord de l’ISS ont dû s’abriter à l’intérieur de leur vaisseau spatial pendant plus de deux heures, inquiets de l’épave.

De plus, une sortie dans l’espace qui était prévue pour mardi (30) a également dû être reportée, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair que cela était dû à l’épave de la collision Cosmos 1408.

Sans compter que, cette année, le vaisseau spatial russe avait déjà rendu le laboratoire orbital incontrôlable non pas une, mais deux fois.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre le déroulement de l’historique de l’enquête sur l’incident survenu en 2018 et savoir comment seront les relations entre les deux pays après tout cela.

