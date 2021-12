La comète découverte par le Brésilien a été active plus tôt que nous ne le pensions : quelle différence cela fait-il pour nous ?

La comète C/2014 UN271 (communément appelée « Bernardinelli-Bernstein ») a été active bien plus tôt que nous ne le pensions, selon une nouvelle étude publiée par l’Université du Maryland en Journal des sciences planétaires.

Découverte par l’astronome brésilien Pedro Bernardinelli et son collègue Gary Bernstein, C/2014 UN271 est l’une des plus grosses comètes jamais identifiées par nos scientifiques. Venant du nuage d’Oort, à environ trois années-lumière de la Terre, l’astre mesure environ 100 kilomètres (km) de diamètre et une taille corporelle (de la couronne à la queue) de plus de 160 km.

Lire aussi

La comète Bernardinelli-Bernstein est l’une des plus grandes jamais découvertes dans notre système solaire, et son activation a eu lieu beaucoup plus tôt que prévu, modifiant effectivement ce que nous savons des comètes (Image : Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECa)

On soupçonnait déjà qu’il s’agissait d’une comète qui s’était activée plus tôt au moment de sa découverte en 2014, et l’étude du Maryland offre enfin des preuves pour étayer cette impression.

Fondamentalement, une comète est constituée de poussière et de glace depuis les premiers instants du système solaire. Ce matériau s’accumule et, lorsque l’ensemble passe près du Soleil, il se réchauffe, vaporisant la glace (sublimation) et formant ce qu’on appelle le « coma cométaire ». Ceci est caractéristique d’une comète active.

Le problème est que, lorsqu’il s’agit de l’espace, la « glace » est quelque chose d’assez subjectif à débattre : toute glace n’est pas de l’eau, et il peut aussi s’agir de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone, pour ne citer que quelques exemples possibles.

La nouvelle étude stipule que la comète découverte par l’astronome brésilien s’est activée bien avant de s’approcher du Soleil – si tôt, en fait, que les températures dans la région où elle se trouvait quand cela s’est produit étaient trop froides pour vaporiser de la glace faite d’eau (H2O).

« Ces observations étendent les distances d’activation des comètes considérablement plus loin que nous ne le pensions », a déclaré Tony Farham, auteur principal de l’étude et astronome à l’Université du Maryland, dans un communiqué publié par l’institution.

Les informations qui ont alimenté le papier provenait du satellite TESS (Satellite d’étude des exoplanètes transitoires) de la NASA, qui a été lancée en 2018 et cherche des étoiles lointaines à la recherche d’exoplanètes. Les instruments TESS sont conçus pour capturer les données d’objets à longue exposition, ce qui leur donne plus de détails d’image et d’informations sur le ciel.

Les scientifiques du Maryland ont cependant appliqué cette capacité à un autre objectif : observer la comète Bernardinelli-Bernstein dans les moindres détails, en combinant des images prises entre 2018 et 2020 pour analyser la luminosité du nuage de particules qui entoure sa coma. Après de nombreuses études, ils ont pu déterminer que l’activation de la comète a eu lieu à une distance beaucoup plus grande que la moyenne.

Normalement, les activités d’activation des comètes sont identifiées lorsque l’objet se trouve à une distance d’une unité astronomique (UA) (une UA est égale à la distance moyenne de la Terre au Soleil – quelque chose d’environ 150 millions de km). Dans le cas de Bernardinelli-Bernstein, cependant, les scientifiques ont vu que la comète était active depuis au moins 23 UA, ce qui indique que la glace qui la compose est ou n’est pas faite d’eau – ou du moins la majeure partie est d’autre chose.

Cela peut nous aider à mieux comprendre le processus de formation des comètes, quels éléments en font partie, et même des détails d’origine qui peuvent nous donner plus d’informations sur le passé de notre système solaire.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !