Ce que nous ne savons toujours pas sur la variante Omicron

La nouvelle souche mutée du coronavirus a jusqu’à présent été identifiée dans une vingtaine de pays, dont le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. De combien devons-nous nous inquiéter ? Et à quel point les vaccins nous protègent-ils ?

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié Omicron de « variante préoccupante », avertissant que les risques mondiaux posés sont « très élevés » malgré les scientifiques ayant décrit la variante avec un certain nombre d’incertitudes. Jusqu’à présent, la variante a été signalée dans une vingtaine de pays, dont le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, l’Italie et les Pays-Bas, mais pas aux États-Unis, où les experts estiment que ce n’est plus qu’une question de temps. La découverte d’Omicron a suscité une grande inquiétude dans le monde entier, un certain nombre de pays interdisant les vols en provenance d’Afrique australe ou – comme Israël, le Japon et le Maroc – interdisant complètement les voyageurs étrangers.

À quel point devons-nous nous inquiéter pour Omicron ?

Les experts en santé publique ont appelé à la prudence, notant qu’il n’y a aucune preuve qu’Omicron soit plus dangereux que les variantes précédentes, telles que Delta, qui est devenue la plus répandue dans de nombreux pays. Beaucoup de choses restent inconnues sur Omicron, notamment s’il peut provoquer des formes plus graves de Covid ou s’il est plus transmissible. Certaines preuves indiquent que la variante peut plus facilement réinfecter les personnes, mais les experts peuvent mettre un certain temps à savoir si le virus est plus pathogène que Delta.

Les scientifiques s’attendent à en savoir plus dans les semaines à venir et, pour le moment, ils disent qu’il n’y a aucune raison de croire qu’Omicron est totalement résistant aux vaccins actuels, mais que ceux-ci peuvent s’avérer moins protecteurs dans une mesure inconnue.

Pourquoi les scientifiques sont-ils si inquiets ?

Des chercheurs sud-africains ont tiré la sonnette d’alarme car ils ont découvert plus de 30 mutations dans la protéine Spike, la cible principale des anticorps que le système immunitaire produit pour lutter contre l’infection, et environ 50 dans l’ensemble du génome du virus. Le fait d’avoir autant de mutations fait craindre que l’épi d’Omicron puisse d’une manière ou d’une autre échapper aux anticorps produits par des infections antérieures ou après une vaccination. Ces mutations soulèvent également la possibilité que la variante réduise l’efficacité des traitements par anticorps monoclonaux, une crainte partiellement confirmée mardi par Regeneron, qui a déclaré que son traitement par anticorps monoclonaux pourrait être moins efficace contre Omicron et que les médicaments pourraient devoir être mis à jour. la nouvelle variante se répandra agressivement.

Et les vaccins ?

Les vaccins devraient fournir une certaine protection contre Omicron, car ils stimulent non seulement les anticorps, mais aussi d’autres cellules immunitaires qui attaquent les cellules infectées par le virus. Les mutations de la protéine Spike n’atténuent pas la réponse cellulaire, qui, selon la plupart des experts, contribue à prévenir les maladies graves et la mort. Cependant, les fabricants de vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, approuvés pour une utilisation aux États-Unis, et AstraZeneca, largement utilisé en Europe, ont déclaré qu’ils étudiaient Omicron et ont exprimé leur confiance dans leur capacité à personnaliser leurs formulations pour répondre à la protection des variantes. .