Des scientifiques développent des glaçons réutilisables qui ne fondent jamais

Une étude publiée dans la revue de Société chimique américaine, chimie et ingénierie durables décrit les travaux de chercheurs de l’Université de Californie, qui ont créé un nouveau type de glaçon qui pourrait révolutionner la façon dont les aliments sont conservés au froid et transportés au frais sans avoir recours à un refroidissement supplémentaire.

Ces « cubes de gelée » sont non fondants, compostables, antimicrobiens et préviennent la contamination croisée.

« Lorsque la glace fond, elle n’est plus réutilisable », a expliqué Gang Sun, professeur au département de génie biologique et agricole de l’université. « Nous avons pensé que nous pouvions fabriquer de la soi-disant glace solide pour servir de milieu de refroidissement et être réutilisable. »

D’après le site Physique, les cubes de refroidissement contiennent plus de 90 % d’eau et d’autres composants pour retenir et stabiliser la structure. Ils sont doux au toucher comme une gelée dessert et changent de couleur en fonction de la température.

« Ces cubes réutilisables peuvent être produits ou coupés à n’importe quelle forme et taille nécessaires », a déclaré Jiahan Zou, un doctorant qui travaille sur le projet depuis deux ans.