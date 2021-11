La NASA veut construire une centrale nucléaire sur la Lune d’ici 2030

Seriez-vous capable de construire un réacteur nucléaire à l’uranium pouvant tenir dans une fusée de 4 mètres de long et 6 mètres de large ? Seriez-vous capable de terminer le travail d’ici la fin de la décennie? Si vous avez répondu oui aux deux questions, la NASA et le gouvernement américain pourraient avoir besoin de votre aide.

Simulation d’une colonie humaine sur la Lune Parmi les projets de la NASA pour établir une présence humaine sur le satellite naturel de la Terre, figure celui d’installer une centrale nucléaire sur le sol lunaire. Image : Pavel Chagochkin/

Selon un communiqué du département américain de l’Énergie, l’Idaho National Laboratory (INL), qui fait partie de l’agence publique, s’associe à l’agence spatiale américaine pour déployer, d’ici 10 ans, un réacteur à fission « durable, puissante et indépendante du Soleil » sur la Lune.

Selon le document, les deux entités recherchent actuellement des propositions de partenaires externes pour démarrer ce projet ambitieux, avec une date limite de soumission du 19 février 2022.

« Ce réacteur hypothétique aiderait à transformer la Lune en une base pour l’exploration spatiale humaine, y compris les futures missions habitées vers Mars », ont déclaré des responsables du laboratoire.

« Une énergie abondante sera la clé de l’exploration spatiale future », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA à Washington, DC. « J’espère que les systèmes d’énergie de fission de surface profiteront grandement à nos projets d’architectures énergétiques pour la Lune et Mars et même pour une utilisation ici sur Terre. »

Découvrez à quoi devrait ressembler le réacteur nucléaire qui sera envoyé par la NASA sur la Lune

Selon l’avis d’appel public, le projet proposé doit être un réacteur à fission alimenté à l’uranium, c’est-à-dire un dispositif capable de diviser des noyaux atomiques lourds en noyaux plus légers, libérant de l’énergie comme sous-produit. Contrairement à la fusion nucléaire, qui consiste à combiner deux atomes plus légers ou plus en un plus lourd, elle libère également de l’énergie au cours du processus.

Le réacteur ne doit pas peser plus de 6 kg et doit être construit à une taille lui permettant de s’intégrer dans une fusée aux dimensions énumérées ci-dessus.

Une autre règle de l’avis public est que le réacteur sera assemblé sur Terre puis lancé vers la Lune, où il devra fournir 40 kilowatts d’énergie électrique continue pendant 10 ans.

Ils exigent également que l’appareil ait des contrôles de température pour le garder au frais, car la lune peut atteindre plus de 127 ° C pendant la journée, selon le site Web de Space.

Le lancement de l’avis intervient alors que la NASA commence à intensifier son programme Artemis, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune d’ici la fin de la décennie.

