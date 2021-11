Une tortue rare apparaît à plus de 6 400 km de son habitat naturel

Une tortue naturelle du golfe du Mexique a été vue sur une plage du Pays de Galles, au Royaume-Uni. L’animal est apparu dans l’une des brèches d’une forte tempête qui sévit dans la région depuis environ trois jours, provoquant des coupures de courant, des blizzards, des chutes d’arbres et même la mort d’au moins trois personnes jusqu’à présent.

Dimanche (28), le physiothérapeute Ashley James promenait son chien sur la plage de Talacre, dans un moment calme de la tempête Arwen, lorsqu’il a vu une tortue de Kemp dans la région. Cette espèce est l’une des plus rares au monde et son habitat naturel se trouve à plus de 6 400 km de l’endroit où elle a été trouvée.