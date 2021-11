Après une nouvelle frayeur, trois des quatre instruments Hubble sont réactivés par la NASA

Le troisième des quatre instruments du télescope spatial Hubble a été réactivé par la NASA, signalant que l’artefact d’observation spatiale de longue durée se remet à nouveau d’une frayeur – le deuxième cette année 2021.

Fin octobre, Hubble est revenu en mode sans échec (il l’avait déjà fait en mars), ce qui, selon la NASA, a été causé par un bogue dans le système du télescope, qui a forcé toutes ses ressources à se mettre en état de veille.

Hubble est en mission depuis 30 ans et, à toutes fins utiles, est proche de la retraite. Cependant, la NASA enquête toujours sur les causes des problèmes éventuels et organise la maintenance à distance du télescope spatial (Image : AleksandrMorrisovich/)

La NASA a lentement ramené les instruments à une activité normale et, semble-t-il, tout s’est bien passé.

Le plus récent – ​​​​le « CEINTURE » (acronyme de « Spectrographe des origines cosmiques« ) – est redevenu pleinement opérationnel, rejoignant le Caméra grand champ 3 (WFC3) et le Caméra avancée pour les sondages (ACS). Désormais, seuls les « IST” (“Spectrographe d’imagerie du télescope spatial”) – celui-ci, toujours en mode recovery.

Apparemment, la cause du problème, cette fois, était « un type de message qui régit les horloges internes des instruments », selon la NASA. La déclaration de l’agence détaille le problème comme « la perte d’un message de synchronisation spécifique » qui a fait passer tous les instruments en mode sans échec en même temps. C’était le 23 octobre, mais un réinitialiser système a fait tout revenir à la normale.

Au moins pendant deux jours. La même erreur s’est répétée un peu plus de 48 heures plus tard, éteignant à nouveau les instruments du télescope. Depuis, la NASA tente d’identifier la source du problème pour rétablir le fonctionnement de ce qui est, aujourd’hui, l’un des principaux observateurs humains d’étoiles et de galaxies lointaines.

Le télescope spatial Hubble a été initialement lancé en avril 1990 par le vaisseau spatial Discovery. Au cours des 20 années suivantes, les astronautes du programme ont effectué des visites de maintenance périodiques, garantissant le fonctionnement normal du télescope. Au cours de la dernière décennie, cependant, la NASA a arrêté le programme de transport habité, laissant Hubble seul dans l’espace et, à l’exception des soins pris à distance, sans aucune maintenance préventive.

Aujourd’hui, le consensus est que le télescope est en fin de vie, en passe d’être remplacé par le télescope spatial James Webb, qui aurait une capacité plusieurs fois supérieure. Sa sortie est prévue pour le 22 décembre 2021.

