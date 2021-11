Liangzhu, la « Venise de la Chine », a été détruite par le réchauffement climatique

La soi-disant « culture Liangzhu », l’un des plus anciens exemples de civilisation dans la Chine ancienne, a été détruite par le réchauffement climatique, selon une étude réalisée par une équipe de géologues et de chercheurs en climatologie.

Selon les auteurs, dirigés par le climatologue Christoph Spötl du Innsbruck Quaternary Research Group, la ville construite autour de cultures de jade, de soie et d’autres ressources il y a plus de 5 000 ans s’est effondrée après que les pluies de mousson ont provoqué une élévation inattendue du niveau des eaux et, par conséquent, une inondation massive du delta du fleuve Yangtze.

Un site relique situé dans l’excavation qui a conduit à la découverte de l’ancienne ville de Liangzhu, l’un des plus anciens témoignages des progrès de la civilisation chinoise : la ville a été détruite par les effets du réchauffement climatique, selon une nouvelle étude (Image : Xinhua/Xu Yu /La reproduction)

Liangzhu est considérée par les experts comme l’un des grands témoins des avancées de la civilisation chinoise : au cours de son existence, la région disposait déjà de systèmes innovants de gestion de l’eau, de grands outils hydrauliques et d’extraction de minéraux et de ressources. Elle était également dotée de canaux aquatiques navigables, de barrages et de réservoirs, les systèmes créés ont permis à la ville de réaliser de grandes avancées dans le domaine de l’agriculture, en étant élevée au niveau du patrimoine culturel de l’UNESCO en 2019.

Il y avait, cependant, toujours un débat intense sur les raisons qui ont conduit à sa fin. « Une fine couche d’argile a été trouvée dans les ruines préservées, ce qui indique un lien possible entre la fin de la civilisation avancée et les inondations du fleuve Yangtze ou d’autres plans d’eau de la mer orientale chinoise », a déclaré Spötl. « Cependant, aucune conclusion quant à la cause n’a pu être tirée de l’argile elle-même. »

C’est grâce à l’aide du géologue chinois Haiwei Zhang, qui a travaillé à Innsbruck pendant environ un an en tant que chercheur invité, que des avancées dans cette recherche ont été possibles. Selon lui, des échantillons de stalactites et de stalagmites (les pierres pointues qui « sortent » du sol et du plafond dans les grottes) ont été prélevés pour créer une sorte de « record historique climatique » de Liangzhu.

« Les grottes de Shennong et Jiulong, au sud-ouest de l’excavation principale, ont été fortement explorées pendant des années », a expliqué Spötl. « Les deux sont situés dans la même zone touchée par la mousson d’Asie du sud-ouest, et leurs formations rocheuses dans la région du Yangtze offrent une vision plus précise de la période de l’effondrement de la ville qui, selon les découvertes archéologiques, s’est produite il y a 4 300 ans. »

Selon les spécialistes, au cours de la période susmentionnée, il y a eu une période de précipitations extrêmement élevées et extrêmement fréquentes. Au niveau des lits : il a beaucoup plu, et il a plu très fort. Les isotopes du carbone étudiés par analyse uranium-thorium ont permis d’établir plus précisément le moment où cela s’est produit, avec une marge d’erreur de 30 ans.

Sur la base des informations recueillies, Spötl et son équipe ont conclu que les vents de mousson d’est sont arrivés avec une telle force qu’ils ont provoqué une inondation massive du fleuve Yangtsé et de ses affluents – un événement si fort que même le système complet de gestion de l’eau de la ville ne pouvait pas résister. Le résultat fut la destruction de Liangzhu et l’exode massif de ses habitants.

Selon les experts, les fortes variations climatiques se sont poursuivies pendant encore 300 ans, rendant effectivement impossible le retour des générations futures pour le repeuplement.

L’étude complète a été publiée dans la revue Avancées scientifiques.

