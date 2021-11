La lumière de la collision de deux trous noirs peut avoir été observée pour la 1ère fois

D’après le peu que nous comprenons de l’espace, nous savons que même la lumière n’échappe pas à l’attraction gravitationnelle des trous noirs. Cependant, une occasion récemment notée par des astronomes de l’observatoire Palomar en Californie peut, pardonnez le jeu de mots, « faire plus de lumière » sur cette prémisse.

Selon un communiqué publié par la NASA, des experts auraient pu observer, pour la première fois, de la lumière résultant de la collision de deux trous noirs qui se sont écrasés l’un contre l’autre en mai 2019, lors d’un événement nommé « GW190521g”.

La collision de deux trous noirs peut générer des effets lumineux qui permettraient leur identification directe, selon certaines théories : la NASA a identifié une occasion qui pourrait finir par prouver la véracité de cette idée (Image : Elena11/)

La raison de l’appréhension dans ce cas est justifiée : comme nous l’avons dit, les trous noirs n’ont pas de lumière propre et ne reflètent pas la lumière d’autres objets – c’est ainsi que nous observons la plupart des événements spatiaux. De plus, sa capacité gravitationnelle est si intense que même la lumière – l’objet le plus rapide de l’univers à près de 300 000 kilomètres par seconde (km/s) – ne peut échapper à son influence.

Mais alors, qu’est-ce que cette « lumière de trou noir » évoquée par la NASA ? Eh bien, les scientifiques et l’agence spatiale américaine pensent que c’est la matière autour des objets qui est entrée en collision, selon certaines théories qui postulent que les collisions entre des objets massifs dans l’espace sont capables de faire émettre des réactions lumineuses à la matière qui les entoure.

Le soupçon n’a pas encore été confirmé scientifiquement, mais la spéculation a ici une base plus solide : l’utilisation de deux structures spécifiquement créées pour la détection des ondes gravitationnelles – la collaboration scientifique LIGO (ou Interféromètre laser Observatoire des ondes gravitationnelles) et le détecteur Virgo, les scientifiques recherchaient activement ce type de « lumière supposée », et ils pensent l’avoir trouvée dans la collision des deux trous noirs.

Au cours des six dernières années, depuis quand, en 2015, nous avons observé pour la première fois des ondes gravitationnelles, nous en avons appris beaucoup plus sur les trous noirs que lors des décennies précédentes. Essentiellement, ce sont des perturbations de l’espace-temps et sont prédites dans la théorie de la relativité générale, postulée par Albert Einstein en 1915.

Ces perturbations, selon les scientifiques, sont à l’origine de l’irradiation de la matière près des trous noirs.

Si la thèse est prouvée, ce sera la première fois que nous aurons la preuve d’une collision d’objets spatiaux de cette ampleur.

La lumière de choc entre les trous noirs peut avoir été observée avant

La situation est très similaire à la nouvelle selon laquelle le Aspect numérique diffusé il y a plus d’un an, en juin 2020. À cette époque, des scientifiques liés au JPL-Caltech de la NASA ont également déclaré qu’en utilisant LIGO, ils étaient capables d’identifier une sorte de « lumière » dans ce qui « pourrait être » le « clash » entre deux trous noirs ».

Nous écrivions à l’époque : «[Matt] Graham et ses collègues ont alors découvert que les éclats de lumière correspondaient au profil des impacts entre les trous noirs identifiés par LIGO. Ainsi, l’hypothèse d’explosions de galaxies ou d’étoiles a été écartée par les scientifiques », en référence au professeur d’astrophysique à Caltech.

Nous avons également déclaré : « S’il y a eu l’impact, le choc doit avoir entraîné un autre trou noir qui aurait pu être retiré du disque de poussière. L’objet spatial serait toujours en orbite autour du trou noir supermassif au centre de la galaxie entourant le disque de poussière, et devrait traverser le disque dans un an ou deux. Les chercheurs pensent que si une autre lueur est détectée, l’épisode corroborera les théories déjà présentées.

Reste la question : lequel des deux événements compte comme « la première fois » ? Eh bien, les deux techniquement. Et techniquement, aucun d’eux. Il y a une blague sur le « chat de Schrödinger » quelque part ici.

En effet, comme l’actuel, l’événement 2020 n’a pas encore été scientifiquement prouvé. Comme vous l’avez vu, il existe un écart entre les observations de luminosité – la prochaine, le cas échéant, devrait être en 2022. Ainsi, comme aucune des deux occasions n’a encore de preuves solides, les deux restent des hypothèses primaires.

