Des scientifiques de l’Institut Max Planck d’astrophysique en Allemagne ont exécuté une simulation informatique capable de « jeter » huit étoiles contre un trou noir d’un million de fois la masse du Soleil – juste pour voir ce qui se passerait, car la science peut parfois être délicieusement simple.

Dans ce scénario, toutes les étoiles ne sont pas mortes : certaines ont en fait été brisées, « spaghettifiées » dans une longue chaîne de gaz. D’autres, cependant, n’ont perdu qu’une partie de leur masse, reprenant leur forme d’origine peu de temps après la rencontre.

Selon Taeho Ryu, chercheur associé à l’institut, l’équipe a créé des modèles d’étoiles avec au moins un dixième et au plus 10 fois la masse du Soleil. Théorie de la relativité avec des modèles d’étoiles réalistes – a été publiée dans Journal d’Astrophysique.

La vidéo ci-dessus montre que la recherche a été soutenue par le Goddard Space Flight Center de la NASA.

Les conclusions ne sont pas si évidentes : bien que la masse d’un objet soit un aspect important dans le résultat final de l’interaction entre les étoiles et les trous noirs, ce n’est pas le principal, car la densité a également une grande influence sur l’équation.

En effet, bien qu’elles soient parallèles, « masse » et « densité » ne sont pas la même chose : la première est la relation entre la quantité de matière que contient un corps. La seconde permet de déterminer la quantité de masse présente dans un volume donné.

Dans le cas de l’étude allemande, la conclusion la plus claire était que plus la densité de l’étoile était élevée, plus grandes étaient les chances qu’elle ou une partie de celle-ci « survive » lorsqu’elle rencontrerait le trou noir, alors que des densités plus faibles seraient inévitablement annulées par elle. . . .

Notez comment les étoiles plus jaunâtres (qui représentent une densité plus élevée) restent encore après s’être échappées de la région orbitale où se trouve le trou noir. Les bleus, moins denses, finissent par n’être que allongés – traînées de gaz.

Cependant, ce n’est pas une règle en soi : la vidéo montre clairement la survie d’une étoile avec 0,3 fois la densité du Soleil. Une autre, de 0,4 fois, n’a pas pu résister à la rencontre. Enfin, une densité solaire de 0,7 fois s’est également échappée.

En d’autres termes : ce qui détermine la survie ou la mort d’une étoile n’est pas « ni la densité ni la masse », mais un facteur qui considère les deux piliers, entre autres éléments.

L’idée est que l’étude aidera les astronomes à découvrir la fréquence de tels événements dans l’univers et, par conséquent, à créer des scénarios plus proches de la réalité lors de l’étude d’événements à grande échelle comme ceux-ci.

