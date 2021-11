La variante Omicron fait peur au monde, mais le Delta continue de se propager à un rythme record

Bien que l’attention des médias soit entièrement tournée vers la nouvelle variante Omicron, le Delta cause environ 600 000 infections par jour dans le monde.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

La variante Omicron catalyse l’intérêt des médias internationaux en raison du grand nombre de mutations (jusqu’à 32 sur la protéine S ou Spike) et de la transmissibilité potentielle exceptionnelle, qui pourrait être 500% supérieure à celle de la souche de coronavirus d’origine. CoV-2. Pas étonnant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait décidé de le classer parmi les variantes préoccupantes (COV) peu de temps après la divulgation de l’Afrique du Sud, pays le plus touché en ce moment. Bien que l’attention médiatique soit toute pour Omicron, en réalité c’est la variante Delta qui mène la quatrième vague d’infections dans une très grande partie de la planète, « moteur » d’un nombre incroyablement élevé d’infections, d’hospitalisations et de décès.

Pour souligner qu’à l’heure actuelle, l’ennemi numéro un à affronter est la variante Delta est le professeur Eric Topol, professeur de médecine moléculaire, cardiologue, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute de La Jolla, aux États-Unis. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le scientifique a utilisé le réseau social Twitter pour débiter et expliquer les données épidémiologiques les plus significatives ; dans ce dernier cas, il s’est concentré sur la chevauchée dévastatrice de la variante Delta (B.1.617.2, anciennement le deuxième Indien), tandis que tout le monde se concentre sur les dangers potentiels de la variante Omicron, tous à démontrer également selon l’Istituto Superiore di Sanità .

« Alors que l’attention s’est tournée vers Omicron, son impact fonctionnel est encore inconnu, le principal problème est que Delta sévit dans de nombreux pays d’Europe et des États-Unis, avec environ 600 000 nouveaux cas confirmés par jour dans le monde », a commenté le professeur Topol. Selon la « carte de contagion » interactive de l’Université Johns Hopkins, plus de 677 000 cas ont été diagnostiqués le lundi 29 novembre seulement, avec une moyenne hebdomadaire de près de 568 000. Heureusement, on est loin du pic de 908 mille cas enregistré le 28 avril (avec une moyenne hebdomadaire de 826 mille cas), cependant la pandémie s’aggrave rapidement dans plusieurs pays – dont l’Italie – et la variante Delta en est la principale responsable. Il est devenu dominant en mai de cette année (impliquant d’abord le Royaume-Uni) après avoir supplanté la variante Alpha (anciennement britannique, B.1.1.7), qui à son tour a catalysé la troisième vague fin 2020 et début 2021.

La variante Delta est considérée comme 70 % plus contagieuse que la souche sauvage originale du coronavirus SARS-CoV-2 qui a émergé à Wuhan fin 2019, celle qui s’est propagée (les espèces sautent d’un animal – pas encore identifié – tous ‘ homme), tandis que la variante Alpha a une contagiosité environ 30 pour cent plus élevée. La nouvelle variante Omicron, basée sur un calcul effectué par le bioinformaticien JP Weyland sur des données de la province sud-africaine de Gauteng, aurait une transmissibilité 500 % plus élevée, un chiffre qui reste à prouver.

Comme spécifié par Topol, bien qu’Omicron soit sous les projecteurs de tous, les États-Unis représentent actuellement la plus grande source mondiale de nouveaux cas Delta, avec plus de 90 000 nouveaux cas par jour, tandis que plusieurs pays européens provoquent une infection plus élevée depuis le début de la pandémie. , précisément à cause du variant découvert en Inde en décembre 2020. Certains experts soulignent que le grand nombre de mutations du variant Omicron pourrait être contre-productif pour le virus, il faudra donc l’étudier en profondeur pour être sûr de sa dangerosité. Pour l’instant l’« ennemi public » numéro un reste la variante Delta, mais pour contrer la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 – et chacune de ses variantes – il est indispensable de suivre les recommandations des principales autorités sanitaires : se faire vacciner , respectez la distanciation sociale, portez des masques si nécessaire et veillez à l’hygiène des mains.