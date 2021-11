La NASA lance une fusée pour étudier le mystère de l’atmosphère au-dessus du pôle Nord

Ce mercredi 1er, à partir de 4h00 HNE (6h00 HAE), s’ouvrira la fenêtre de lancement d’une fusée-sonde de la NASA, qui était programmée pour étudier un mystérieux phénomène atmosphérique. Appelée CREX-2, la mission, qui devait initialement décoller en 2019, quittera Andenes, sur l’île d’Andoya, en Norvège, pour enquêter sur la soi-disant « cuspide polaire » qui se forme au-dessus du pôle Nord.

Les ports d’ampoule de traceur de vapeur de fusée CREX-2 se sont ouverts pendant les tests au centre spatial d’Andoya. Image : NASA

Selon l’agence spatiale américaine, quotidiennement, vers midi local, lorsque le Soleil est à son point culminant, un intervalle en forme d’entonnoir passe au-dessus du champ magnétique de notre planète, à l’extrémité nord du globe.

Le champ magnétique terrestre nous protège du vent solaire, le flux de particules chargées qui est expulsé par notre étoile. Avec l’espace formé dans le champ, connu sous le nom de cuspide polaire, ce flux atteint une ligne d’accès directe à l’atmosphère terrestre.

L’un des effets provoqués par ce phénomène est que les signaux radio et GPS se comportent étrangement lorsqu’ils voyagent dans cette région. Au cours des 20 dernières années, les scientifiques et les opérateurs de vaisseaux spatiaux ont remarqué une autre chose étrange : lorsque les véhicules se déplacent, ils ralentissent involontairement.

« Environ 250 milles [402 km] au-dessus de la Terre, le vaisseau spatial ressent plus de traînée, comme s’il avait traversé une bosse », a déclaré Mark Conde, physicien à l’Université d’Alaska Fairbanks (UAF) et chercheur principal au CREX-2 (acronyme de Cusp Region Experiment-2, ou Experiment of Cusp Region-2, en traduction libre).

Selon Conde, cela est dû au fait que l’air sur la cuspide est visiblement plus dense que l’air dans d’autres parties des orbites du vaisseau spatial autour de la Terre. Cependant, personne ne sait pourquoi ni comment l’événement a lieu.

Probe étudiera ce qui peut interférer avec la densité anormale de l’atmosphère dans cette région

Condé explique que la densité de l’atmosphère terrestre diminue rapidement avec la hauteur, mais reste cohérente horizontalement. C’est-à-dire qu’à n’importe quelle altitude, l’atmosphère a approximativement la même densité autour du globe. « Sauf à la cuspide, où une poche d’air est environ une fois et demie plus dense que l’air de toute autre région à cette altitude », précise le physicien.

« Vous ne pouvez pas simplement augmenter la masse dans une région d’un facteur de 1,5 et ne rien faire d’autre, ou le ciel tombera », a-t-il déclaré, déclarant que « quelque chose d’invisible soutient cette masse supplémentaire, et le CREX-2 vise à trouver de quoi il s’agit exactement ».

En comprenant les forces en jeu sur la cuspide à travers la fusée sonde CREX-2, les scientifiques espèrent mieux anticiper les changements de trajectoires des engins spatiaux.

Une possibilité implique des effets électriques et magnétiques sur l’ionosphère, la couche de la haute atmosphère terrestre qui est ionisée par le Soleil, ce qui signifie qu’elle contient des particules chargées électriquement. L’électrodynamique peut soutenir indirectement un air plus dense, ou elle peut provoquer un chauffage qui génère des vents verticaux pour maintenir l’air plus dense en altitude.

Une autre explication pourrait être que l’air dans toute la colonne verticale de la cuspide est plus dense que son environnement. Empilé sur l’air plus lourd, l’air dense à 400 km de haut resterait porteur. Cependant, avoir une colonne d’air plus lourde devrait également produire des vents horizontaux ou même des vents vortex – pour lesquels le CREX-2 a été conçu pour mesurer.

Et vous le ferez avec style. La NASA a déclaré que la fusée éjecterait 20 canettes de la taille d’un paquet de 350 ml de soda, chacune avec son propre petit moteur, dans quatre directions, programmées pour éclater à différentes altitudes.

Lorsqu’elles explosent, elles libèrent des traceurs de vapeur – des particules souvent trouvées dans les feux d’artifice, qui brillent lorsqu’elles diffusent la lumière du soleil ou sont exposées à l’oxygène – sur une grille tridimensionnelle dans le ciel. Le vent « peindra » le ciel avec ces nuages ​​brillants, révélant comment l’air se déplace dans cette partie inhabituelle de l’atmosphère.