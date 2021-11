Le calendrier astronomique de décembre a des météores, une comète, une éclipse, James Webb et plus encore !

Et nous arrivons au dernier mois de 2021, et quel mois pour les fans de l’espace ! Décembre a deux « missions touristiques » dans l’espace, l’une des pluies de météores les plus attendues de l’année et une comète qui promet de « faire un spectacle » dans le ciel à partir de la mi-décembre. Nous aurons même une éclipse totale de Soleil, qui, malheureusement, ne peut être vue que par les quelques chanceux qui se trouvent en Antarctique.

Consultez ci-dessous notre calendrier astronomique de décembre avec les événements les plus importants. N’oubliez pas que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent différer légèrement selon votre position dans le pays.

Calendrier astronomique de décembre

1er décembre: une fusée SpaceX Falcon 9 sera en orbite autour d’un autre lot d’environ 53 satellites Starlink. Il décollera de la station spatiale américaine de Cap Canaveral, en Floride, à 20h20.

4 décembre : La seule éclipse solaire totale de l’année (et la dernière éclipse solaire totale jusqu’en 2023) sera visible depuis l’Antarctique. Les observateurs d’Afrique du Sud, de Namibie, de la pointe sud de l’Amérique du Sud et de certaines îles de l’Atlantique Sud pourront voir au moins une éclipse solaire partielle, la lune couvrant une partie du Soleil. Malheureusement, rien ne sera visible ici depuis le Brésil. .

5 décembre : une fusée Atlas V de la United Launch Alliance lancera la mission STP-3 pour l’US Space Force. Il transportera deux satellites et vise à « faire progresser notre capacité de guerre dans des domaines tels que la détection des explosions nucléaires, la connaissance du domaine spatial (SDA), l’analyse climatique et les télécommunications ».

Les deux engins spatiaux seront placés en orbite géosynchrone. La fusée décollera du complexe de lancement spatial US Space Force Station 41 à Cape Canaveral, en Floride, au cours d’une fenêtre de lancement de deux heures qui s’ouvre à 6h04.