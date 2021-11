Parce que les nombreuses mutations du variant Omicron n’indiquent pas nécessairement un virus plus dangereux

La variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2 a des tonnes de mutations, mais leur combinaison ne rend pas nécessairement l’agent pathogène plus dangereux.

La nouvelle variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 découverte en Afrique du Sud présente un nombre impressionnant de mutations – jusqu’à 32 – sur la protéine S ou Spike, le « picklock biologique » utilisé par le pathogène pour se lier aux cellules humaines, les envahir et initier les processus qui déterminent la maladie (COVID-19). Cette différence significative par rapport à la souche originelle du virus inquiète les experts car elle pourrait la rendre plus transmissible (probablement jusqu’à 500 %, selon une première estimation), agressive et surtout capable de se soustraire aux défenses immunitaires, aussi bien celles induites par la vaccin et ceux dus à des infections naturelles antérieures. Ce n’est pas un hasard s’il a été répertorié parmi les variantes préoccupantes par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec Alpha, Beta, Gamma et Delta, l’actuel « moteur » de la quatrième vague.

Pour le moment, cependant, comme spécifié par l’OMS elle-même, on ne sait pas encore quel pourrait être le danger réel de la nouvelle variante, il faudra donc attendre les résultats d’études approfondies. De plus, selon certains experts, le grand nombre de mutations pourrait même être contre-productif. Pensez à ce qui est arrivé à la fameuse variante Delta au Japon ; selon des chercheurs de l’Institut national de génétique japonaise et de l’Université de Niigata, il pourrait s’être « auto-éteint » précisément à cause de l’accumulation de mutations sur une protéine spécifique, nsp14, qui est responsable de la correction des erreurs qui se produisent naturellement lors de la réplication virale. . La variante Omicron se caractérise par une cinquantaine de mutations au total, dont 26 n’ont jamais été vues auparavant dans d’autres variantes du SRAS-CoV-2. Bien qu’il ait été démontré que certaines d’entre elles prises individuellement rendent le virus plus transmissible et insaisissable, les mutations fonctionnent en synergie, il n’est donc pas certain qu’un grand nombre de mutations correspondent nécessairement à un pire ennemi.

Comme l’a souligné le New York Times par le professeur Jesse Bloom, biologiste de l’évolution au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, « en principe, les mutations peuvent également fonctionner les unes contre les autres », cependant, en raison d’un phénomène appelé épistasie, « dans ce cas, la sélection évolutive est plus susceptible de conduire à la propagation d’un nouveau variant avec des combinaisons de mutations favorables plutôt que défavorables », a ajouté l’expert. Mais vous devez bien connaître le nouvel ennemi avant de spéculer sur ses attributs. « Il est important d’avoir une idée du virus complet », a déclaré le professeur Penny Moore, virologue à l’Institut national des maladies transmissibles d’Afrique du Sud. Le scientifique interrogé par le NYT a donné l’exemple du variant Beta, également découvert dans le pays africain, dans lequel se trouve la mutation E484K ; des études avaient montré que cette mutation spécifique aurait rendu le virus plus insaisissable vis-à-vis des vaccins, mais d’autres investigations ont révélé que Beta avait deux autres mutations capables de favoriser l’agent pathogène. Un virus avec ces trois mutations était beaucoup plus insaisissable que celui avec le seul E484K, donc sa présence n’indique pas automatiquement un plus grand danger.

La nouvelle variante porte une mutation appelée N501Y qui, dans la variante Alpha, était associée à une plus grande contagiosité ; cette mutation n’est pas présente dans le Delta, mais cette dernière s’est avérée nettement plus contagieuse que la première, qui est de 70 % contre 30 % par rapport au virus SARS-CoV-2 d’origine. « C’est parce que Delta avait d’autres mutations qui améliorent la transmissibilité », a déclaré le professeur Moore. La variante Omicron a un certain nombre de mutations qui suggèrent une meilleure capacité de l’agent pathogène à se lier aux cellules humaines, mais si elles sont prises ensemble, elles rendent le virus plus instable, alors il ne doit pas nécessairement être un ennemi plus sournois et dangereux. « En travaillant ensemble, ils pourraient avoir un effet légèrement différent », a conclu le Dr Bloom. À l’heure actuelle, les scientifiques créent des substituts de variantes Omicron en laboratoire pour comprendre comment ils réagissent aux vaccins. Les résultats de ces études et d’autres détermineront s’il sera nécessaire ou non de mettre à jour les médicaments utilisés dans la campagne de vaccination.