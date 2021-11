Si tout se passe bien, SpaceX pourra amarrer ses vaisseaux dans un nouveau module russe sur l’ISS

La NASA et Roscosmos – respectivement les agences spatiales américaine et russe – négocient la possibilité d’autoriser SpaceX à amarrer leur vaisseau spatial sur le module russe Prichal, qui fait partie de la Station spatiale internationale (ISS).

ô prichal – un mot qui, en russe, se traduit par « jetée » ou « port » – c’est le module le plus récent (pour ne pas dire le dernier) que Roscosmos a intégré à l’ISS. Cependant, les réglementations diplomatiques font qu’il ne reçoit que des cargos du programme spatial lié au gouvernement de Vladimir Poutine, comme Progress.

Cependant, cela pourrait changer à l’avenir, selon un tweet publié par Raffaele Di Palma, un ingénieur spatial qui travaille avec le programme DOUG (ou « Graphiques omniprésents dynamiques embarqués« ) de la NASA. La publication Twitter cite un lien vers la page Roscosmos, avec une déclaration officielle confirmant les conversations.

« Pour le moment, la NASA et Roscosmos ont entamé des négociations sur l’harmonisation des normes techniques », a déclaré Dmitri Rogozine, directeur général de l’agence spatiale russe. Il a en outre expliqué que, dans le cas du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, l’amarrage au module russe de l’ISS nécessiterait un « adaptateur spécial », sans entrer dans trop de détails sur cette partie. Rappelons que l’ISS dispose de certains ports d’accueil équipés d’un « IDA » (ou « Adaptateur d’accueil international»), qui sert précisément cet objectif. Aucun de ces ports, cependant, n’est russe.

C’est précisément cette question de l’adaptateur qui est discutée par la NASA et par Roscosmos : bien que l’IDA soit, en soi, un ajustement aux différences de paramètres techniques entre les ports du module russe et les navires nord-américains, elle seule ne suffira pas, donc une deuxième adaptation devrait probablement être construite et publiée, pour être installée sur la partie russe de l’ISS. Il est probable que Roscosmos reçoive une compensation pour cela, mais « quoi » exactement cela devrait-il faire partie de la discussion entre les agences.

Utiliser Prichal comme une sorte de « zone portuaire » dans l’espace a du sens : le nouveau module russe dispose de six ports d’amarrage, dont un seul actuellement utilisé – celui qui le relie au module Nauka, destiné à abriter les cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov, qui occupe l’ISS avec d’autres astronautes de la NASA et de l’ESA, l’agence spatiale européenne.

Côté américain, permettre l’installation d’un IDA de plus sur l’ISS faciliterait grandement la vie de la NASA. Bien que l’agence n’ait pas à s’inquiéter de beaucoup de navires – dans son programme commercial, SpaceX ne travaille qu’avec Crew et Cargo Dragon -, l’agence occidentale doit être méticuleuse dans la planification des vols de livraison de fret et, souvent, de la réadaptation de trajectoire et des engins spatiaux. les manœuvres de réorientation sont courantes pour l’accostage uniquement sur les côtés « non russes » de la station.

Cependant, les vaisseaux spatiaux Cygnus (Orbital ATK) et Dreamchaser (Sierra Nevada Corporation) effectuent également des livraisons occasionnelles en tant que fournisseurs de transport de la NASA, et leur rythme devrait augmenter en 2022 et au-delà. Pardon, un troisième module équipé de l’IDA permettrait à l’agence américaine d’ouvrir de l’espace dans l’espace.

