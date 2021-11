Parce que la variante Omicron s’appelle ainsi

L’Organisation mondiale de la santé l’a désigné comme une nouvelle variante préoccupante, lui attribuant une lettre de l’alphabet grec pour éviter toute confusion et stigmatisation.

Particules de coronavirus sur les cellules. Crédit : NIAID

Le nouveau terme qui est entré dans le lexique pandémique est Omicron, la variante B.1.1.529 apparue en Afrique du Sud et signalée dans divers pays d’Europe et d’Italie, qui tire son nom de la quinzième lettre de l’alphabet grec, selon le système de nommage introduit par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai dernier pour rendre la communication sur les variantes plus simple et moins déroutante. D’autres variantes, comme Delta, apparue en Inde et moins connue sous le nom de B.1.617.2, doivent également son nom à une lettre de l’alphabet grec.

Selon l’OMS, les variantes « préoccupantes » s’élèvent à cinq, chacune désignée par une lettre grecque, Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron. D’autres variantes qui ont émergé et marquées de lettres grecques sont des « variantes d’intérêt », Lambda et Mu. Dans la classification de la nouvelle variante B.1.1.529, l’OMS a également sauté deux lettres avant Omicron, « Nu », qui en anglais aurait facilement été confondu avec new, new et « Xi », peut-être évité car il s’agit d’un nom de famille commun.

Variantes préoccupantes désignées par l’OMS (COV)

Variantes d’intérêt (VOI) désignées par l’OMS

L’Agence des Nations Unies a promu le système de nommage comme simple et accessible, contrairement aux noms scientifiques qui « ils peuvent être difficiles à mémoriser et facilement confus« . Les chercheurs sont d’accord avec l’OMS, qu’avant que le système de nommage avec les lettres grecques ne soit annoncé, donnant par exemple des explications sur les variantes B.1.1.7 et B.1.351, maintenant connues sous le nom d’Alpha et Beta, ils parlaient de la variante apparue dans le Royaume-Uni et variante ont émergé en Afrique du Sud, avec le risque de les décrire comme les variantes anglaise et sud-africaine. Une pratique, celle de décrire les variantes en fonction des lieux dans lesquels elles ont été trouvées jugées « stigmatisantes et discriminatoires » par l’OMS, qui a incité les autorités et les médias à adopter les nouvelles classifications.