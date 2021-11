Voir les photos de la Station spatiale internationale prises lors d’un vol à 360º de la mission SpaceX Crew-2

Station spatiale internationale au-dessus de la Terre, dans l’un des records incroyables réalisés par l’équipage de la mission Crew-2, le jour de leur retour chez eux. Image : NASA

Crew-3 restera sur la Station spatiale internationale pour la même période que la mission précédente

Crew-2 était la deuxième mission opérationnelle de SpaceX pour l’ISS sous contrat avec l’agence spatiale américaine. Son équipage était composé des astronautes Shane Kimbrough et Megan McArthur (Nasa), du Japonais Akihiko Hoshide (JAXA) et du Français Thomas Pesquet (ESA). Le quatuor est arrivé à la station le 24 avril de cette année et est revenu sur Terre pour une plongée dans le golfe du Mexique le 8 novembre.

Deux jours plus tard, SpaceX lançait la mission Crew-3, transportant les astronautes américains Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron de la NASA et l’Allemand Matthias Maurer de l’ESA. Le membre le plus expérimenté du groupe est Marshburn, qui a visité l’ISS à deux reprises : une fois à bord de la navette spatiale Endeavour lors de la mission STS-127 en 2009, et une fois en voyage dans une capsule russe Soyouz lors de l’expédition 34/35, en 2012.

Comme la mission Crew-2, le Crew-3 devrait également durer environ six mois.

